Den bez internetu by přinesl obrovské ztráty, vyčíslili experti

Podle údajů, které uveřejnily Atlas VPN a NetBlocks, pokud by internet vypadnul na jediný den, globálně by to stálo 43 miliard dolarů. Ztráty ve Spojených státech a Číně by přitom dohromady tvořily téměř polovinu této částky, tedy 21 miliard dolarů.





Spojené státy, které patří k zemím, kde je internet nejvíce rozšířený, by za jediný den bez přístupu k internetu čelily ztrátám ve výši přibližně 11 miliard dolarů.

Jen o trochu méně – na deset miliard dolarů – se odhaduje denní výpadek v Číně, i když, jak vědci přiznávají, tento údaj může skutečné ztráty podhodnocovat.

Vzhledem k velké závislosti Číny na výrobě a vývozu zboží do celého světa by tamější výpadek internetu výrazně zkomplikoval zahraniční obchod.

Velká Británie, která se pyšní především silným odvětvím elektronického obchodu a finančních služeb, by přišla přibližně o 3 miliardy dolarů.

Japonsko by podle odhadů utrpělo škody ve výši přibližně 2,7 miliardy dolarů, a to zejména kvůli tomu, že v jeho ekonomice hrají zásadní roli vyspělé telekomunikační a internetové technologie.

Ztráta internetu by vážně zbrzdila výrobu a obchodní operace také v Německu, což analytici spočítali na 1,5 miliardy dolarů denně. Z evropských zemí je v top deseti zemích s největšími ztrátami při denním výpadku internetu ještě Francie a Itálie (871, resp. 643 milionů dolarů).

Česká republika by zaznamenala při globálním výpadku internetu denní ztrátu okolo 100 milionů dolarů, tedy více než dvě miliardy korun.

Momentálně nejlidnatější stát, tedy Indie, by pak zaznamenal při nefunkčním internetu denní ztrátu 1,4 miliardy dolarů.

Na opačné straně pak stojí exotické ostrovní státy jako Tuvalu, Marshallovy ostrovy nebo Mikronésie. Tyto země by podle všeho přišly při nejhorším scénáři o 50 tisíc dolarů denně.