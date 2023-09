Devět bezplatných AI nástrojů, které spustíte lokálně

3D skener skenuje objekty pomocí laseru a z dat vytváří soubor pro další použití v programech CAD a animačních programech. To, co zní velmi složitě, je ve skutečnosti možné v malém měřítku pomocí běžných chytrých telefonů nebo digitálních fotoaparátů a bezplatného softwaru Meshroom.

Tento bezplatný editor videa už dva roky dokáže přicházet s pomůckami umělé inteligence. Sledování pohybu, tj. automatické sledování objektů ve videích, dokáže rozpoznané motivy opatřit maskou a následně na ně aplikovat cílené efekty. To je užitečné například pro pixelizaci určitých objektů ve videu.

Nástroj příkazového řádku využívá knihovnu umělé inteligence Tensorflow k analýze datového toku v hudebních skladbách a kodér Ffmpeg k rozdělení izolovaných stop do jednotlivých souborů MP3. Nástroj pochází od francouzské streamovací služby Deezer, které bylo umožněno využít obrovský licencovaný katalog popové hudby jako analytický materiál. Tato tréninková data jsou k dispozici i pro soukromé použití zdarma, je však nutné je nainstalovat samostatně.

Microsoft s využitím vlastních datových center pracuje na vybavení každodenních programů co největším počtem AI nástrojů. Které z nich budou užitečné v dlouhodobém horizontu, se teprve ukáže. Nepochybně velmi pěkné výsledky na obrazovkách s vysokým rozlišením přinášejí nové schopnosti webového prohlížeče Edge automaticky zvětšovat obrázky, a dokonce i videa. Nástroje jsou však zatím dostupné jen ve vývojářské verzi Edge.

Digikam, program pro databázově podporovanou organizaci rozsáhlých sbírek fotografií, který se neustále vyvíjí již více než patnáct let, byl původně vyvinut pro Linux a je pravidelně portován na Windows. Důvodem jsou jeho značné možnosti:

Hugin – Tvorba panoramat

Hugin je další nástroj pro fotografie, který ušetří mnoho hodin zdlouhavého zpracování snímků a umožní vytvářet zcela nové scenérie při fotografování krajiny. Program vytváří panoramatické fotografie z překrývajících se sérií jednotlivých snímků.

Panoramata jsou v krajinářské fotografii obzvláště atraktivní pro zachycení dramatických nálad. To již několik let umožňují také aplikace pro chytré telefony. Hugin však umožňuje přesnou kontrolu nad výsledkem a umí také spojovat jednotlivé snímky do svislých řad.