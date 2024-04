Digitální transformace: revoluční vliv AI/ML na chod organizací a podnikání

Ponořte se s námi do světa AI, která mění pravidla hry digitálního věku. Na konferenci Digitální transformace se budeme věnovat revolučním inovacím, které umělá inteligence do digitálního prostoru přináší, i kam posouvá AI hranice kyberzločinnosti. Podíváme se na hloubkovou analýzu a správu dat i na to, kam AI posouvá zákaznickou zkušenost a automatizaci. Zaměříme se i na sítě, které podporují organizace soukromého i veřejného sektoru a pomáhají jim reagovat na digitální výzvy, aby se staly konkurenceschopnějšími. Řeč bude také o legislativní regulaci AI v rámci Evropské unie.





Akce se koná už 18. dubna v Hotelu Jalta Praha. Přijďte diskutovat s předními odborníky o výzvách, příležitostech a budoucích trendech v oblasti digitální transformace a AI.

Témata přednášek:

Zákaznická zkušenost poháněná AI

Na praktických příkladech vám Marcel Vejmelka a Peter Vlčko ze společnosti SOITRON ukáží, jak snadno a rychle můžete využívat AI funkcionality přímo v CRM systému. Představí umělou inteligenci a automatizované procesy pro různé typy uživatelů, které výrazně zvyšují produktivitu pracovníků v kontaktu se zákazníky a zefektivňují multikanálovou komunikaci společnosti.

Praktické využití velkých jazykových modelů

Jazykové modely (LLM) mají schopnost pochopit, interpretovat a generovat lidský jazyk s překvapivou přesností. Přednáška Waltera Pavliše a Petra Seidla ze společnosti DATERA se soustředí na praktické využití těchto modelů v různých oblastech od automatického generování textu, vyhledání specifického obsahu v textu až po sémantické hledání informací.

AI pro datovou analytiku

Datová analytička Kateřina Lesch z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ve své přednášce představí a zhodnotí aktuální AI nástroje pro datovou analytiku s důrazem na analýzu nestrukturovaných dat.

Digitální transformace na straně kyberzločinců

S etickým hackerem Martinem Hallerem z PATRON-IT si projdeme aktuální i předpokládané kybernetické útoky s využitím AI vůči firmám, abychom pochopili, jak kyberzločinci adaptují digitální inovace pro své nekalé činy. Půlkou úspěšné obrany je totiž znát jejich možnosti a modus-operandi.

AI Akt: Co přinese firmám a společnosti?

Evropský Akt o umělé inteligenci výrazně promění náš přístup k novým technologiím. Jeho cílem je podpořit zodpovědnou inovaci a nastavit jasná pravidla pro to, aby inteligentní systémy byly spolehlivé, férové a transparentní. Vývojáře a uživatele AI systémů přiměje přemýšlet o systémech komplexně. Alžběta Solarczyk Krausová z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR se proto ve své přednášce zaměří na základní otázky, jaké by si měly firmy při práci s AI pokládat, a na strategie, které jim v dlouhodobém hledisku přinesou úspěch.

Praha jako centrum umělé inteligence

Filip Hartmann ze spolku prg.ai představí pražskou AI scénu a klíčové díly skládanky místního inovačního ekosystému, to znamená etablované vysokoškolské specialisty a výzkumné skupiny, perspektivní startupy, zkušené globální korporace, aktivní komunity i investory podporující odvážné nápady.

Celoevropská síť EDIHNETWORK

David Pešek z EDIH CTU představí celoevropskou sít edihnetwork.eu včetně možností zapojení produktů a služeb sítě do procesů digitální transformace soukromých i veřejných organizací. Zaměří se i na představy a požadavky potenciálních uživatelů ohledně jejího využití v praxi, zejména s ohledem na náklady a očekávané výnosy.

Ponořte se s námi do fascinujícího světa transformace poháněné umělou inteligencí. Zaregistrovat se na konferenci Digitální transformace můžete na stránkách akce, kde najdete i program a profily řečníků. Stříbrným partnerem akce je společnost Soitron s.r.o. a partnerem společnost Datera, produktovým partnerem pak EasyEvent. Organizátorem jsou odborné weby CFO World, Computerworld, CIO Business World, Podnikatel.cz a Root.cz a produkci zajišťuje Internet Info.