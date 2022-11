Do 180 zemí světa poskytuje z Česka podnikové a IT služby již 160 tisíc zaměstnanců

Více než dvacet nových center, 15 000 nových zaměstnanců, 2 000 nově robotizovaných pracovních míst, rozmach datové analytiky a IT služeb, zavádění inovací s cílem posílení odolnosti. To je bilance uplynulých dvanáct měsíců v českém sektoru podnikových služeb. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu českého trhu podnikových, IT a zákaznických služeb, který zrealizovala asociace ABSL.