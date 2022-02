Dočkáme se „herních“ Chromebooků?

Dají se dnes ještě vůbec hrát počítačové hry na klávesnici, která nesvítí jako vánoční stromek? Jistě. Ale proč byste to měli chtít? Nejnovější verze operačního systému Chrome OS podporuje RGB podsvícení klávesnice, což indikuje, že se zanedlouho dočkáme „herních“ Chromebooků. Možná. Snad. Uvidíme.

S informací přišel server 9to5Google, který si nové funkce všiml v open-source repositáři Chromia, na němž staví nejen prohlížeče Chrome, ale i stejnojmenný operační systém. Kód, který podsvícení umožní, je zatím velice jednoduchý, bez jakýchkoliv nastavení pro osobní přizpůsobení nebo herní integraci, nicméně je přítomen. Někdo v Googlu zkrátka uvažuje o RGB klávesnicích.

Překvapivě, jde pouze o poslední z delšího seznamu indicií, že Google chce Chrome OS víc přiblížit hraní a hráčům. V průběhu uplynulého roku se hojně spekulovalo například o tom, že Valve připravuje speciální verzi Steam storu a distribučního centra určeného pro Chromebooky. Nemluvě o snahách samotného Googlu podporovat hry v Play Storu, který nově expanduje do Windows, nebo streamování her prostřednictvím Stadie. Navíc, konkurenční streamingové služby jako GeForce Now nebo Xbox Game Pass už na Chromeboocích fungují skrz prohlížečové a androidové aplikace.

9to5Google tvrdí, že na herních Chromeboocích už pracují společnosti HP a Lenovo, v řadách Omen, respektive Legion. Je však třeba zmínit, že „herní“ notebook potřebuje víc než jen stylovou klávesnici, aby vynikl. Nezbytná je též diskrétní grafická karta, kvalitní displej s rychlou obnovovací frekvencí a samozřejmě vydatná baterie, která to vše utáhne. Tolik alespoň v základu.

Přidat lze nízkolatenční networking, vychytaná chladící řešení nebo vysokorychlostní úložiště. Nic zatím nenaznačuje, že by se Chromebooky něčeho takového měli v dohledné budoucnosti dočkat. Protože ač už teď jsou na trhu špičkové Chromebooky, určené jsou spíš pro práci než pro zábavu.

Chromebook, který by si označení „herní“ nárokoval jen na základě podsvícené klávesnice, by určitě nebyl prvním případem zneužití herního marketingu k propagaci něčeho vcelku obyčejného. A jelikož herní trh stále roste, je docela možné, že někteří výrobci rádi využijí příležitosti, aby své nové notebooky alespoň trošku odlišili.