Dočkáme se konečně jednoho jediného standardu portů u mobilů?

Evropská unie představila plán, na jehož základě by se z USB-C konektoru stal povinný standard. Apple z něj nadšený rozhodně není.

„Obáváme se, že takto striktní regulace a prosazování jen jediného typu konektoru je brzdou inovací,“ uvedl mluvčí firmy, dle kterého realizací záměru utrpí především uživatelé. Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, nicméně podotýká, že návrh, který ještě není kompletní, výslovně nezakáže alternativy jako je třeba applovský Lightning port. „Pokud bude chtít Apple dál pracovat s vlastním typem konektoru, tu možnost mít bude. Nejdeme proti inovacím, jen chceme lidem trošku usnadnit život,“ uvedl Breton.

Jinými slovy, výrobci dle něj budou mít možnost vybavit své zařízení (iPhone) ještě druhým portem. Přičemž na přechod budou mít dle návrhu dva roky.

Z pohledu Applu by to mohlo znamenat, že iPhone 14, který vyjde příští rok, bude disponovat ještě Lightning portem, nástupce iPhone 15, jenž lze logicky očekávat v roce 2023, už však bude muset mít port USB-C, ať už samotný, nebo doplněný ještě Lightning portem. Návrh se pochopitelně netýká jen telefonů, ale také tabletů, digitálních fotoaparátů, videoherních handheldů, sluchátek i headsetů.

Když Apple Lightning port v roce 2012 představil coby součást iPhonu 5, vzbudil pozdvižení, jelikož celá paleta dockovacích stanic a dalšího příslušenství spoléhajících do té doby na 30pin konektor, se rázem stala nekompatibilní. Od té doby se však z Lightning portu stal mezi příznivci Applu široce přijímaný standard. Zastaralé a dnes už prakticky nepoužitelné 30pinové příslušenství přitom zastáncům nového unijního návrhu může sloužit jako argument k jeho prosazení.

„Uživatelé jsou už dlouho otrávení z nekompatibilních nabíječek, které se jim doma hromadí. Odvětví mělo dostatek času na to přijít s vlastním řešením, teď nastal čas na legislativní akci,“ uvedla rozhodně Margrethe Vestagerová, komisařka pro hospodářskou soutěž.

Obavy Applu a budoucnost iPhonu

Mluvčí Applu uvedl, že firma z návrhu nadšená není, ačkoliv s jeho účelem souzní.

„Apple je pro inovaci a záleží mu na uživatelské zkušenosti jeho zákazníků. Proto přemýšlíme pokrokově směrem k vývoji produktů z recyklovaných a obnovitelných materiálů. Sdílíme přístup Evropské komise k ochraně životního prostředí a už dnes jsme, pokud jde o korporátní emise, uhlíkově neutrální. Do roku 2030 pak bude uhlíkově neutrální každý z našich produktů. Vyrábíme produkty, které zlepšují životy lidí, usnadňují a zefektivňují každodenní povinnosti, včetně způsobu, jakým nabíjíte vaše zařízení a přenášíte data,“ stojí v oficiální reakci firmy k unijnímu návrhu.

„Obáváme se však, že takto striktní regulace a prosazování jen jediného typu konektoru je brzdou inovací a ve finále uživatele jen poškodí, a to nejen v Evropě. Spolu s našimi akcionáři hodláme přijít s řešením, které ochrání uživatelské zájmy, ale také schopnost odvětví inovovat a přinášet dál nové zajímavé technologie.“ Apple návrh hodlá probrat také s Evropskou komisí a zjistit, co přesně by jeho prosazení pro firmu a její ekosystém znamenalo. Zároveň připouští obavu, že uváděné dva roky na přizpůsobení se, by nemusely stačit.

O záměru Unie prosadit USB-C coby povinný standard se nicméně diskutuje už delší dobu a než bude návrh schválen, nejspíš projde ještě změnami. A přestože mluvčí firmy hovoří o znepokojení, fakt je, že Apple už USB-C začal přijímat za svůj. Port už je součástí MacBooků a iPadů Pro a brzy se pravděpodobně přidá též iPhone, byť nejnovější model se ještě drží Lightning portu.

Řešení se dvěma typy portů se nezdá moc praktické, do budoucna by tak Apple mohl vyrábět dva typy iPhonů – jeden s USB-C portem pro evropský trh, druhý s Lightning portem pro zbytek světa.

Byť by takové rozšíření portfolia znamenalo zvýšení nákladů. Druhým řešením by pak mohl být iPhone zcela bez portu, spoléhající na bezdrátové nabíjení a technologii MagSafe.

O přechodu na jednotný standard píše také náš sesterský web Cnews.cz.