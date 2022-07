Dočkáme se v roce 2024 Windows 12?

Nový report naznačuje, že tempo vydávání aktualizací Windows možná zpomaluje, ovšem tempo vydávání nových funkcí Windows může naopak zrychlovat. Jinými slovy, v roce 2024 můžeme očekávat vydání Windows 12.





Dle serveru Windows Central se Microsoft totiž možná vrací k tříletému cyklu vydávání „velkých“ verzí Windows, jakou byly Windows 11. A namísto vydávání sad funkcí pro současnou verzi na podzim a na jaře (dosud označovaných například jako „22H2“ či „Windows 11 May Update“) může Microsoft zrychlit až na čtyři aktualizace ročně.

Je cloudové ERP vaše volba? Určitě ano Ano, zvažujeme to, připadá nám to efektivní Bojíme se, že to nebude bezpečné Co není v domě, není pro nás. Jedině on-premise Zobraz výsledek

To by představovalo změnu na více úrovních. Předně by to znamenalo, že Windows 11 nejsou ani tak anomálie jako spíš návrat k běžnějšímu edičnímu harmonogramu. Když před časem jeden ze zástupců Microsoftu uvedl poněkud matoucí prohlášení, že „Windows 10 budou posledními Windows“, mělo se za to, že Windows 11 jsou jednorázovou záležitostí. Což zjevně nejsou. Navíc, už nějakou dobu se hovoří o tom, že podpora Windows 10 skončí v roce 2025.

Pokud jsou spekulace Windows Central pravdivé, znamenalo by to, že v roce 2024, tři roky po vydání Windows 11, se dočkáme dalšího „velkého“ vydání. Microsoft tuto informaci nicméně nepotvrdil.

Dalším zajímavým důsledkem pro uživatele může být, že aktualizace s novými funkcemi by se měly stát častějšími. Zpráva Windows Central uvádí, že Microsoft je hodlá začít vydávat v rámci tzv. Moments neboli v balíčcích funkcí distribuovaných několikrát do roka. Dosud platilo, že byly vydávány dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

Pište pro Computerworld Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computerworldu? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

To však není vyložená novinka. Microsoft už v únoru oficiálně uvedl, že změny ve vydávání nových funkcionalit pro Windows zvažuje. Mělo by k tomu docházet prostřednictvím tvz. experience packs neboli kratších kódů, které by se zkrátka „objevovaly“ ve Windows Update.

Z pohledu některých uživatelů se nepochybně jedná o znepokojivé zprávy, jelikož záležitosti související s Windows, operačním systémem, na který jsou navyklí, jsou stále méně čitelné. Na druhou stranu ti, kteří oceňují nové funkce a vychytávky, nejspíš budou spokojeni. Pak tu jsou však ještě firmy, které bývají k překvapivým aktualizacím skeptičtější, z obav před možnými novými problémy. Nabízí se tak řešení, že firemní klientela bude mít možnost se z aktualizačního procesu vyvázat.

Závěr se však zdá poměrně jasný. Pokud je report Windows Central pravdivý, máme tu už za dva roky Windows 12.