DOCU-X jako škálovatelná platforma pro dokonalou správu dokumentů a efektivní procesy

Digitální éra významně ovlivnila způsob, jakým podniky fungují, a revolučně mění praktiky správy dokumentů a procesů v podnikání. Společnost SOCOS IT vyvíjí a dodává systém pro správu dokumentů DOCU-X, který neusnadňuje pouze digitalizaci účetních dokladů, smluv, HR, ale jakýchkoliv dokladů a procesů. Jde zároveň o low-code platformu umožňující zákazníkům vlastním způsobem definovat a programovat funkce, jež odpovídají jejich specifickým potřebám.





Digitalizace jako první krok

Mnohé firmy začínají svoji cestu za digitalizací právě u účetních dokladů. To je krok, který má smysl – eliminace přepisování dat z faktur, návazné schvalování, jejich archivace v elektronické podobě a komunikace s účetním systémem. Tímto způsobem si podniky ulehčují nejen práci, ale i dodržování legislativních nařízení. Avšak co když zákazníci chtějí více?

Když podniky zjistí, jaké výhody přináší digitalizace účetních dokladů, je logické, že začnou uvažovat o rozšíření digitalizace i na další firemní dokumenty. Právě zde mezi konkurencí vyniká DOCU-X od SOCOS IT, poskytující komplexní platformu pro správu dokumentů a procesů DOCU-X DMS/BPM.

Rozšiřování na další firemní dokumenty

Jakmile firmy začnou s digitalizací účetních dokladů, brzy si uvědomí, že by bylo efektivní zapojit do procesů také další dokumenty, jako jsou objednávky, nabídky, smlouvy, HR apod. A zde přichází na scénu DOCU-X, který umožňuje flexibilně reagovat na specifické potřeby každého zákazníka. Díky jedinečnému přístupu ke kustomizaci si mohou firmy nastavit vlastní workflow, které odpovídá jejich interním procesům. „Naším cílem je umožnit firmám digitalizaci dokumentů a procesů bez omezení. Často zákazník sáhne po SAAS nástroji pro digitalizaci účetních dokladů. Zaměstnanci si velice rychle zvyknou a začnou chodit s nápady, jaké další dokumenty/procesy by se daly zautomatizovat. Náhle zjistí, že současný nástroj umí jen účetní doklady, a musejí tak pořídit další nebo jiný nástroj. S DOCU-X jsme pro naše zákazníky dlouhodobý partner, se kterým můžou postupně digitalizovat celou firmu,“ říká obchodní ředitel Jiří Cmíral.

Možnost kustomizace a programování vlastních funkcionalit

Jedním z klíčových rysů DOCU-X je jeho schopnost adaptace. Uživatelé si mohou přizpůsobit funkcionality systému přesně podle svých potřeb. Ať už jde o automatizaci toku schvalování dokumentů, integraci s účetními systémy nebo vytváření reportů, DOCU-X dává prostor kreativitě a inovacím daného týmu. Každá firma má své specifické procesy a potřeby a nabídka SOCOS IT umožňuje těmto požadavkům vyhovět.

Od malých firem až po enterprise segment

DOCU-X je navržen tak, aby dokázal růst se zákazníkem a jeho chutí a potřebou digitalizovat. Klient, který hledá něco levného, co může používat téměř okamžitě, využije předpřipravený balíček. Větší a složitější zákazník naopak ocení možnost společně analyzovat procesy a navrhnout ideální řešení, a to následně implementovat. Klient s vyškoleným administrátorem může další rozvoj zajišťovat interně.

Podpora a školení pro bezproblémový přechod

Společnost SOCOS IT si je vědoma, že jakákoli změna vyžaduje adekvátní podporu. Proto nejenže dodává výkonný nástroj, ale také poskytuje školení a podporu, aby zákazníci mohli co nejefektivněji využívat možnosti, které DOCU-X nabízí. Naše zkušenosti ukazují, že s dostatečným školením a podporou se digitalizace stává plynulejším procesem a klienti se do systému rychle zapojují.

Investice do budoucnosti

DOCU-X je příslibem efektivity a flexibility v řízení dokumentů a podnikových procesů. Pro firmy, které se rozhodnou investovat do této technologie, to znamená nejen okamžité úspory výkonu, ale i přípravu na budoucnost. Digitalizací dokumentů a procesů se otevírají nové možnosti a inovace, což činí každou organizaci připravenou na výzvy, které moderní trh přináší. „V SOCOS IT si uvědomujeme, že úspěch našich zákazníků je naším společným úspěchem. Proto věříme, že s DOCU-X společně vylepšíme procesy, zvýšíme produktivitu a posuneme hranice možností řízení dokumentů na novou úroveň,“ říká Jiří Cmíral, obchodní ředitel.