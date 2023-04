Dominantní roli cloudů ještě zvýší AI a metaverzum

Globální výdaje na veřejné cloudové služby letos stoupnou o 21,7 % a dosáhnou tak celkové výše 597,3 miliardy dolarů (oproti 491 miliardám dolarů v roce 2022).





Růst se přitom očekává ve všech segmentech cloudového trhu, největší dynamika by měla být vidět u služeb IaaS (infrastruktura jako služba), a to o 30,9 %, resp. PaaS (platforma jako služba) s 24,1 %.

Výdaje SaaS (software jako služba) sice porostou pomaleji, a to o 17,9 %, ale jejich objem by měl letos být 197 miliard dolarů, což nich činí největší segment cloudových služeb.

Největší zájem se bude soustředit okolo poskytovatelů tzv. hyperškálových cloudů, tedy těch, které jsou schopné nabídnout velmi vysoký výkon. Důvodem je nárůst technologií, jako je generativní umělá inteligence podporovaná rozsáhlými jazykovými modely, web3 a metaverzum.

Ty podle Gartneru představují hnací silu toho, co se popisuje jako „nová fáze digitálního podnikání“. Tyto metody totiž vesměs vyžadují vysoké výpočetní kapacity pro zpracování dat v reálném čase.

Rovněž i další rozvoj IaaS bude spojený se vznikajícími technologiemi – mnohé z nich totiž pomáhají podnikům lépe komunikovat se zákazníky v reálném čase, například pomocí chatbotů s generativní AI, a přitom jsou závislé na výkonné cloudové infrastruktuře a platformových službách.

Podle analytiků se bude do roku 2025 třetina odchozích marketingových zpráv velkých organizací generovat uměle (vloni to byla jen necelá 2 %). Gartner také předpovídá, že do roku 2026 přijme 75 % organizací model digitální transformace založený na cloudu jako základní platformu.