Dopad hurikánu na polovodičový průmysl zůstává hrozbou

Jeden ze dvou závodů, které těží vysoce čistý křemen a křemičitý písek potřebný pro výrobu polovodičů a dalšího špičkového hardwaru, po více než týdenní odstávce znovu zahájil provoz.





Společnost Sibelco oznámila obnovení výroby ve svých těžebních a zpracovatelských provozech ve městě Spruce Pine v Severní Karolíně po přerušení způsobeném hurikánem Helene. Společnost Sibelco již dříve oznámila, že všichni její zaměstnanci jsou v bezpečí.

„I když cesta k úplné obnově našich komunit bude dlouhá, opětovné spuštění našich provozů a obnovení dodávek zákazníkům významně přispívá k obnově místní ekonomiky,“ uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Sibelco Hilmar Rode.

Zničení horského městečka v západní části Severní Karolíny hurikánem Helene zastavilo těžbu a rafinaci vysoce čistého křemene v dolech Sibelco i The Quartz Corp ve Spruce Pine v Severní Karolíně, dvou hlavních zdrojích vzácného krystalického minerálu.

Společnost The Quartz Corp bezprostředně neposkytla aktuální informace o stavu svého provozu.

Sibelco, daleko větší ze dvou těžebních společností v regionu, minulý týden ve svém prohlášení uvedla, že její provozy jsou bez proudu, ale její infrastruktura utrpěla pouze menší škody.

„Oprava elektrického vedení vedoucího k našim závodům výrazně pokročila,“ uvedla společnost Sibelco. „Naše zásoby finálních výrobků nebyly ovlivněny. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom posoudili jejich potřeby a naplánovali obnovení dodávek výrobků, jakmile to bude možné.“

Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po větším množství počítačových čipů pro napájení digitálních systémů a služeb společnost Sibelco loni oznámila, že vynaloží 200 milionů dolarů na zdvojnásobení produkce vysoce čistého křemene.

Průmysl počítačových čipů se již nyní potýká s problémy při zvyšování výroby polovodičů v USA kvůli hrozícímu nedostatku talentů potřebných pro provoz nových výrobních závodů, které se nyní v USA budují.

Velmi čistý křemen, který vznikl před miliony let v oblasti Appalačského pohoří, se používá k výrobě „ tyglíků“, v nichž se taví čistý polykřemík, který se používá při výrobě křemíkových čipů. Ultrakvalitní křemen odolává extrémním teplotám potřebným k tavení křemíku a zajišťuje, že se do procesu nedostanou žádné nečistoty.

Podle zprávy je 70 až 90 % tavicích tyglíků používaných při výrobě křemíku na celém světě vyrobeno ze zdrojů ve Spruce Pine.

Vysoce čisté částice oxidu křemičitého, které vznikají při zpracování v těchto závodech, jsou surovinou, z níž se vyrábějí počítačové čipy a další špičkový hardware, včetně optických kabelů a solárních fotovoltaických článků.

Společnost The Quartz Corp. 2. října ve svém prohlášení uvedla, že většina škod v jejím závodě na zpracování křemene se týkala „pomocných jednotek“. May Kristin Haugenová, mluvčí společnosti The Quartz Corp, sdělila časopisu Computerworld, že společnost „přizvala řadu odborníků, aby posoudili tři různé závody.

„Všechny tři naše závody ve Spruce Pine jsou postiženy, i když různým způsobem,“ řekla Haugenová. „Nacházejí se na různých místech a důsledky pro výrobu se budou pravděpodobně lišit.“

Na základě externího „odborného posouzení“ plánuje společnost sdělit stav a plány obnovy, až bude připravena.

„Náš plán obnovy však bude záviset na okolní infrastruktuře, jako je energie, voda, silnice a železnice. V závislosti na poškození může obnovení výroby trvat delší dobu, ale my se k němu dostaneme,“ uvedla.

Společnost Quartz Corp uvedla, že pandemie Covid-19 ji poučila o hodnotě „značných bezpečnostních zásob“, a díky tomu a svým četným pobočkám se neobává nedostatku „v krátkodobém ani střednědobém horizontu“.