Drtivá výdajů na IT půjde přes channel partnery, poroste bezpečnost a síťařina

Podle nového výzkumu analytiků společnosti Canalys vzroste v letošním roce celkový adresovatelný trh IT o 3,5 procenta a dosáhne 4,7 bilionu USD, a to navzdory opatrným výdajům v důsledku přetrvávajících ekonomických problémů. Hodnota partnersky dodávaných IT technologií a služeb přesáhne v roce 2023 3,4 bilionu USD, což představuje více než 70 % celkového celosvětového adresného trhu IT.