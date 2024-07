Druhé kolo soutěže IT produkt roku 2024 už zná vítěze

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „ IT produkt roku “ vyhlašuje redakce Computerworldu s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Na druhou stranu jsme ovšem výrazně zpřísnili výběrová kritéria, která musí produkt či služba splnit, aby mohla do finálového kola postoupit. To se odráží ve sníženém počtu produktů, které uspěly.

Protože jsme došli k závěru, že s masivním rozvojem technologií a extrémně zkráceným produktovým cyklem v kontextu posledních let spolu často soutěží produkty či služby nesnadno srovnatelné, zrušili jsme závěrečné vyhlášení nejlepších produktů z každé kategorie. Na označení IT produkt roku tak mají právo všechny úspěšné produkty z každého soutěžního kola.

Jako už sedmnáct let soutěže IT produkt roku platila i v druhém kole roku 2024 shodná kritéria výběru. Uspět totiž mohly jen produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.

Přehled úspěšných produktů druhého kola soutěže IT produkt roku 2024

Kategorie: Hardware

Produkt: NAS datové úložiště

BeeStation BST150–4T

Přihlášený společností: Synology

Popis produktu: BeeStation je síťové úložiště typu NAS s jedním 4TB diskem, které umožňuje snadné a uživatelsky přívětivé zálohování dat prostřednictvím desktopových a mobilních aplikací, a to odkudkoli na světě. Díky němu mohou uživatelé sdílet své fotografie, videa či dokumenty, a to až s osmi lidmi. Zabudovaná jednotka NPU (Neural Processing Unit) umožňuje rozpoznávání obsahu fotografií, aniž odesílá jakákoli data do cloudu. V případě potřeby lze data pravidelně zálohovat ze zařízení BeeStation do služby Synology C2 Storage nebo na externí disky.

Ke stažení: Ocenění Synology 2024