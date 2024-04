V kancelářském prostředí je nepsaným standardem Outlook, konkurence pak nabízí Gmail v podobě webového rozhraní nebo jako nativního klienta v prostředí Android. Kdo hledá nějaké alternativy často končí u Thunderbirdu nebo Mailbirdu, případně u Spike. Rádi bychom vás upozornili na velmi sympatickou aplikaci ryze českého vývojáře, a to eM Client.





Prvotní vývoj emailového klienta byl pro platformy Windows a macOS a nyní se k nim přidává i verze pro mobilní platformy Android a iOS. Desktopové verze jsou plnohodnotným prostředím nejen pro práci s emaily, ale také s kalendářem, úkoly, poznámkami nebo kontakty. Mobilní aplikace je zatím určena pro práci s emaily, ale další funkce budou postupně doplňovány.

Instalace a nastavení

eM Client Šikovný mobilní klient pro práci s poštou. Download: pro platformu Android je aplikace dostupná zde. Uživatelé iOS je najdou zde. Cena: aplikace pro mobilní platformy je v současné době zdarma.

Instalace aplikace probíhá klasicky z prostředí Google Play nebo App Storu a je velmi svižná. Prvotní nastavení je velmi intuitivní a od uživatele vyžaduje vlastně pouze jeho mailovou adresu a pak heslo. Adresy mailových serverů a vše ostatní si aplikace automaticky zjistí, a to pro služby Gmail, Centrum, Atlas, Seznam a Exchange. Pro další služby je pak k dispozici protokol IMAP nebo POP3. Pro uživatele, kteří již mají desktopovou verzi eM Client a v ní svou poštu mají možnost velmi elegantně přejít do svého mobilu nebo tabletu. Stačí mobilní aplikací naskenovat QR kód který jim desktopový klient vygeneruje. Práce s IMAP složkami je rychlá a je možné si zvolit jak staré zprávy se budou synchronizovat. To je výhodné hlavně pro uživatele, kteří mají velké množství pošty, ale potřebují pracovat se zprávami které jsou například maximálně půl roku staré.

Prostředí aplikace

Pak již nic nebrání otevřít složku Doručená pošta a ponořit se do vyřizování korespondence. A tím se dostáváme k prostředí samotné aplikace. Je velmi intuitivní a příjemné. Pro každý mailový účet je samostatné část složek a k dispozici je i globální sdružená pošta ze všech účtů. Pokud máte jen jeden email, můžete tyto složky skrýt a zjednodušit si vzhled aplikace. V seznamu zpráv jsou k dispozici gesta. Pro pohyb vlevo nebo vpravo si může uživatel nastavit až 10 způsobů co se se zprávou stane. Od přidání příznaku, archivace, smazání, přesunutí do nevyžádané pošty nebo odložení zprávy na později. U každé zprávy je možné rozkliknout menu které nabídne vše co je možné provést. Od odpovědi, přeposlání označování štítky, třídění do složek. Co je zajímavou funkcí je možnost odložení mailu na dobu kdy se mu budete chtít věnovat. Nastavíte si čas a zpráva vám z Doručené pošty zmizí a objeví se zpět až se vám to bude hodit. Šikovnou je pak možnost změnit si u zprávy motiv pokud se například v tmavém nezobrazuje ideálně. Jedno kliknutí a je po problému, aniž byste museli přepínat celé prostředí telefonu. A pokud vám přijde cizojazyčná zpráva, máte možnost si ji nechat okamžitě přeložit. Aplikace detekuje jazyk zprávy a na jedno kliknutí vám nabídne českou verzi, případně takovou, jaká odpovídá vámi nastavenému jazyku v prostředí telefonu. Pokud jde o ochranu soukromí, tak pokud dorazí zpráva sledující otevření nebo doručení, máte možnost rozhodnout, jestli ji povolíte odeslat stav sledování.

Šifrování

Když už jsme u soukromí. Pro uživatele, kteří chtějí své zprávy chránit šifrováním je eM Client přímo ideálním řešením. Podíváme-li se na trh mailových klientů tak zjistíme, že těch, které to umí bez problémů a pro uživatele přívětivě není zase tak moc. Často je třeba instalovat doplňky které to dovolují, jako např. u Thunderbirdu nebo Gmailu.

eM Client má podporu pro šifrování PGP zabudovanou přímo v sobě, a funguje velmi jednoduše. Uživatel si zvolí vytvoření klíče pro vybranou mailovou adresu, délku klíče a heslo pro jeho ochranu. Po vygenerování klíče je již možné komunikovat šifrovaně. Ovšem pouze s těmi uživateli, kteří mají poštovního klienta který šifrování podporuje. Jestli je pro daného uživatele klíč k dispozici ve veřejném úložišti je možné ověřit opět přímo v prostředí aplikace. Stejně tak jako zálohovat váš soukromý klíč nebo ho z úložiště vymazat. K dispozici je také úložiště eM Keybook které provozuje přímo výrobce aplikace. Otestoval jsem zasílání šifrovaných zpráv mezi Gmailem, Seznamem a Proton Mailem a vždy bez jediného problému.

Vyhledávání

Další funkce, které uživatelé ocení je fultextové vyhledávání v přílohách mailů formátu Word, Excel a PDF. Pro uživatele s účtem na Exchange/Office365 je pak k dispozici vyhledávání na serveru.

Vyhledávání umožňuje zvolit velké množství položek ve kterých se bude hledat. Například odesílatel, tělo zprávy, datum zprávy, příloha, velikost zprávy. Celkem je k dispozici 18 parametrů pro vyhledávání. A takto připravený dotaz je možné si uložit a vznikne složka, která výsledky vyhledávání zobrazí.

Do výčtu již drobnějších ale o to užitečných funkcí pak patří potvrzení přečtení nebo doručenky. Pokud odešlete mail na který očekáváte odpověď, může vás program upozornit aby nezapadla mezi dalšími zprávami, případně když nedostanete odpověď do určitého termínu opět budete upozornění. Dále je možné nastavit si prodlevu při odeslání zprávy na 3,5 nebo 10 vteřin. A během této doby je možné odeslání zprávy zastavit, pokud si odesílatel uvědomil že v ní má například chybu nebo něco zapomněl.

Pro uživatele je připravena také možnost si prostředí aplikace upravit a vybrat si funkce které se budou zobrazovat v panelech nástrojů. Je to praktické kdy se zobrazují jen prvky které jsou potřeba a prostředí je opět o něco přehlednější.

Licence

Aplikace pro mobilní platformy je v současné době zdarma. U desktopové verze jsou k dispozici tři verze. Pro osobní použití, verze Pro a verze Business Pro. Dá se očekávat, že po jisté době budou nabídnuty i na mobilní platformě.

Závěrem

Na aplikaci eM Client je sympatická a od prvního okamžiku používání viditelná snaha vývojářů vyjít uživatelům co nejvíc vstříc. Ať je to intuitivní ovládání, možnost upravovat chování aplikace až po práci se zprávami. V současné době ještě nejsou k dispozici funkce kalendáře, úkolů, kontaktů a poznámek, ale věřím že nebude trvat dlouho a budou doplněny. Mobilní verze byla uvolněna 22 března a jedná se tedy o velmi čerstvou záležitost. Celkově je eM Client velmi povedenou aplikací a práce s ní je velmi příjemná, a za celou dobu jsem nezaznamenal problémy. eM Client používá dle výrobce již přes 30 tisíc firem a 1,5 milionu uživatelů což je v náročném oboru jakým jsou mailové aplikace velmi slušný výsledek. V rámci testování jsem zavítal i na fórum uživatelů kde je vidět že ani této aplikaci se nevyhýbají různé problémy, ale je vidět snaha vývojářů na podněty reagovat a řešit je.