EU chce přistřihnout křídla technologickým gigantům

Členové Evropské unie se shodli na klíčových bodech Digital Markets Act (DMA). Nového nařízení, jehož smyslem je omezit moc velkých technologických společností jako jsou Apple, Amazon, Google nebo Meta, a donutit je změnit způsob integrace digitálních služeb a nakládání s údaji svých uživatelů.

Dle Margrethe Vestagerové, komisařky pro hospodářskou soutěž, by legislativa měla vejít v platnost „někdy v říjnu“ s tím, že pomůže reformovat systém a řešit problémy vnímané jako systémové.

Předběžně schválený text je zaměřený na velké společnosti, které jsou v něm zmiňovány coby „strážci“ poskytující „klíčové služby“, k čemuž pravděpodobně využívají nekalé obchodní praktiky. Velkými společnostmi jsou v této fázi míněny firmy s tržní kapitalizací vyšší než 75 miliard Eur, 45 miliony uživatelů z EU měsíčně a poskytující digitální služby jako jsou prohlížeče, virtuální asistenti nebo provozující sociální média či messagingové aplikace.

Z textu také vyplývá, že služby jako WhatsApp či Facebook Messenger mohou být přinuceny k vzájemnému provázání za účelem poskytnutí větší volby uživateli bez toho, aby se musel zajímat o to, jakou aplikaci používá osoba, s níž si píše.

Jakkoli je DMA pojat obecně a má umožnit celou řadu antimonopolních opatření, obsahuje i několik zcela konkrétních požadavků. Krom vzájemné interoperability mezi nimi je zahrnuto například právo na odinstalaci, kontrola přístupu k osobním datům, větší transparentnost inzerce anebo konec upřednostňování vlastních služeb.

Pokud by firmy nejednaly v souladu s legislativou, bude mít Evropská komise možnost pokutovat je až do výše 10 % jejich celkového obratu, případně 20 %, pokud by hřešily opakovaně. A kdyby ani to nestačilo, mohla by jim Evropská komise zamezit na určitou dobu akvizice jiných společností.

„Začlenění virtuálních asistentů a prohlížečů do legislativy je významná výhra pro Evropský parlament,“ hodnotí Christian Ahlborn, právník londýnské společnosti Linklaters. „Evropské radě se pro změnu podařilo zachovat hranici pro kvalifikaci ,strážců‘ nižší než požadoval Evropský parlament, což znamená, že pod DMA spadne větší množství platforem.“