EU chce zakročit proti herním loot boxům

Už vás někdy napadlo, kdy se áčkové videohry proměnily v kasina? Pokud ano, nejste sami. Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby se zabývala otázkami, týkajícími se herního průmyslu a hráčů obecně. Patří mezi ně zejména vykořisťovatelské loot boxy, online hazardní hry, předplatné a různé ochrany (nebo jejich nedostatek) pro nezletilé hráče.





Ty by mohly být do budoucna přísněji regulovány. Zvláštní pozornost je přitom věnována právě loot boxům, předplatnému nebo automatické obnovování smluv, zejména ve vztahu k nezletilým uživatelům. Doporučení také otevírá možnost zakotvit samoregulační ratingový systém PEGI přímo v evropském právu. Nové značení pro hodnocení PEGI by mohlo zahrnovat nákupy ve hře a reklamní upozornění.

Doporučení jsou spíše obecnější, nicméně Komise má rovněž za úkol shromáždit údaje o průměrných časech, které hráči hraním tráví, penězích, které ve hrách utrácejí, jejich sociálně-psychologických účincích a možnostech regulace online her zaměřených na děti.

Autoři zprávy sice zatím nepředkládají žádná doporučení pro konkrétní legislativu nad rámec systému PEGI, ale výzkum, k němuž vyzývají, by mohl vést právě k tomu.

Výhrady zaznívající z herního průmyslu jsou znamením, že vydavatelé a vývojáři zprávu berou vážně a že jim jsou možnosti omezení jejich strategií zpeněžování a vůbec her určených dětem proti srsti. Jakékoliv rozsáhlé unijní zákony by totiž nejspíš způsobily změny na celosvětovém herním trhu.

Konkrétně téma loot boxů už však není zcela aktuální a potvrzuje se, že zákony se přizpůsobují pomaleji než technologie, které regulují. Vývojáři z velké části přešli na systémy battle pass (monetizační víceúrovňový systém odměňující hráče za hraní a plnění konkrétních výzev), a země jako Belgie nebo Nizozemsko už k regulaci hazardnějších prvků typu loot box už dříve přikročily.