Eurostat: Česko zaostává ve využívání umělé inteligence

Mezi jednotlivými státy Evropské unie jsou výrazné rozdíly. Nejrozšířenější jsou technologie umělé inteligence v Irsku, kde je zavádění AI třikrát rychlejší než evropský průměr (23 %). Na ocase žebříčku je možná překvapivě Litva.

„Umělou inteligenci a strojové učení se zpracováním velkých objemů dat využívají české firmy nejen pro analýzu zákaznického chování za účelem automatizace a lepší obsluhy klientů přes digitální kanály, ale také na prevenci podvodů, řízení rizik či na zlepšení kvality výroby. Největší potenciál v blízké budoucnosti má umělá inteligence ve finančním sektoru," uvedl Petr Šlajchrt, Country Director společnosti SAS Institute pro Českou republiku.

Ze 7 % podniků, které v EU nástroje umělé inteligence nasadily, využívají 2 % firem strojové učení pro interní analýzu velkých objemů dat.

Další 2 % nasadily chatboty nebo virtuální asistenty schopné se zákazníky samostatně komunikovat a stejně 2 % využívají roboty, kteří dokáží autonomně provádět některé úkony, například čištění prostor nebo třídění skladových položek.

Zbývající 1 % firem analyzuje velké objemy data s pomocí rozpoznávání a zpracování přirozené lidské řeči.

„Firmy by si měly samy uvědomit přínosy a nezbytnost intenzivnějšího využívání analýzy dat a umělé inteligence. Pro mnohé podniky je to jedna z mála oblastí, kde se mohou odlišit a získat konkurenční výhodu, a to nejen na lokálním, ale také na nadnárodním trhu. Očekáváme, že právě tyto technologie projdou v nejbližších letech obrovským rozmachem," doplnil Šlajchrt.