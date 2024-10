Facebook a Instagram vrací do hry rozpoznávání obličeje, aby nás „chránily“

Facebook a Instagram mají problém. No, mají jich víc, ale jedním z těch, které mají chuť řešit, jsou „reklamy a vydávání se za celebrity“. Dle nového příspěvku mateřské společnosti Meta se to pokusí vyřešit pomocí technologie rozpoznávání obličejů. Opět. Wow.





V dlouhém příspěvku Meta vysvětluje, že největším smyslem těchto nových nástrojů bude širší snaha zabránit podvodným účtům vydávat se za celebrity. Pokud jste v posledním roce používali Facebook, pravděpodobně jste se setkali s návrhy přátel atraktivních celebrit, což jsou zjevné podvrhy, které lze identifikovat podle jejich paparazzi fotografií a záměrně špatně napsaných jmen.

Teď, když Meta narazí na tyto napodobeniny, které obvykle šíří spam nebo se snaží vylákat informace z nepozorných uživatelů, použije rozpoznávání obličeje a porovná je s (pravým) účtem příslušné celebrity na Facebooku nebo Instagramu. Systém bude rozšířen i na reklamu, i když bude automatizovaný (jako téměř vše na sociálních sítích).

V pořádku. To vypadá jako smysluplné využití jinak problematické technologie. Ale co když se někomu podaří hacknout váš legitimní účet na Facebooku nebo Instagramu? Nebo zapomenete heslo a ztratíte přístup ke svému e-mailovému účtu? V současné době se musíte obhájit před týmem podpory společnosti Meta nahráním nějakého oficiálního průkazu totožnosti. Společnost však nyní testuje systém, v němž můžete místo toho nahrát video selfie, přičemž rozpoznávání obličeje vás porovná s uloženými fotografiemi.

Na ukázce je vidět, jak uživatel naklání hlavu v různých úhlech, aby nástroj získal přístup k celému obličeji pro skenování. Společnost Meta uvádí, že tato videa budou „bezpečně zašifrována a uložena“, nikdy nebudou zveřejněna a po dokončení procesu budou okamžitě odstraněna.

Není to první zkušenost Facebooku s technologií rozpoznávání obličeje. Už dřív používal základnější systém pro automatické označování uživatelů na fotografiích a videích, ale v roce 2021 tento nástroj s možností přihlášení vypnul poté, co se objevily obavy o ochranu soukromí. Tato nová implementace systému je mnohem méně rozsáhlá a cíleněji zaměřená na bezpečnost.

Přesto bych se nedivil uživatelům, pokud jsou v tuto chvíli skeptičtí prakticky ke všemu, co Meta a Facebook dělají. Poté, co jsem se léta snažil se systémy Facebooku nespolupracovat, jsem se na začátku tohoto roku neochotně vrátil, abych se pokusil zapojit do některých místních komunit… jen abych byl okamžitě zaplaven hromadou odpadu generovaného umělou inteligencí.

Nekončící záplava „útulných chatek“ generovaných umělou inteligencí, vytuněných aut, domácích mazlíčků i lidí denně útočila na můj kanál zpráv. Marně jsem se snažil tyto účty nahlásit… ale s miliony a miliony lajků a sdílení, z nichž většina asi nebyla lidská, prostě přicházely.

Takže mi odpusťte, že si nejsem příliš jistý schopností společnosti Meta zastavit tuto vlnu schovávání se za sociální média, natož jejím skutečným záměrem chránit uživatele. Možná až společnost projeví stejný zájem o to, aby se na obrazovce mé aplikace neobjevovaly nesmysly s umělou inteligencí, budu jejímu odhodlání k autenticitě věřit o něco víc.

Vzhledem k tomu, že „deepfakes“ jsou nyní také snadněji realizovatelné, mám vážné pochybnosti o schopnosti jakéhokoli automatizovaného systému spolehlivě rozlišit na videu skutečné lidi od podvodníků.