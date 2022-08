Facebook v kauze Cambridge Analytica přistoupil na mimosoudní vyrovnání

Mateřská společnost Facebooku Meta Platforms souhlasila s urovnáním hromadné žaloby požadující náhradu škody za to, že umožnila britské politické poradenské firmě Cambridge Analytica přístup k soukromým údajům desítek milionů uživatelů Facebooku.





Mark Zuckerberg tak nebude muset v kauze táhnoucí se přes čtyři roky před soud. Na jakou částku urovnání Metu vyjde, zatím ani jedna ze stran pře nezveřejnila, aktuální situace je taková, že společně požádaly o přerušení řízení o žalobě na šedesát dní.

S žalobou původně přišla skupina uživatelů vinící Facebook z toho, že na sociální síti umístěná kvízová aplikace This Is Your Digital Life, vytvořená právě společností Cambridge Analytica, sbírala jejich uživatelská data, přičemž potenciálně získala přístup k informacím až o osmdesáti milionech uživatelů. Aplikaci si údajně stáhlo víc než 300 tisíc lidí, přičemž data byla firmou následně využita k vytvoření profilů amerických voličů a jejich zacílení politickými kampaněmi.

Způsob, jakým Facebook sbírá data, popsal v roce 2018 mimo jiné jistý Jonathan Bright. Dle něj informace shromažďované prostřednictvím aplikací sociální sítě, byly co do objemu „enormní“ a zahrnovaly osobní informace o uživatelích, včetně jejich aktivit, dat narození, přihlášení, vzdělání, událostí, o něž projevili zájem, her, které hráli, místa bydliště, zájmů, lajků, online statusů, tagů, fotek a mnoho dalšího.

Po zveřejnění kauzy v roce 2018 společnost Cambridge Analytica zkrachovala, navíc obviněná z toho, že se vměšovala i do britského referenda o Brexitu. Meta od té doby zaplatila miliardy dolarů na pokutách, zejména americké Federální obchodní komisi, která dohlíží na nekalou soutěž, další žaloby v kauze jsou však stále v běhu.

Pokud k aktuálnímu urovnání skutečně dojde, uchrání šéfy Mety, včetně Marka Zuckerberga, před účastí před soudy. K dalšímu projednávání kauzy přitom mělo dojít už 20. září.