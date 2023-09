Faktury: když se z neplátce DPH stanete plátcem

Na plátce DPH se vztahují přísnější pravidla než na neplátce. Ačkoliv od roku 2023 vzrostly limity pro povinnou registraci k DPH, výše odměn v IT sektoru je často taková, že se programátoři či konzultanti snadno dostanou do kategorie plátců. Co se v takovém případě změní?