Finalisté druhého kola soutěže IT produkt roku 2022

Jako ve všech předchozích patnácti ročnících soutěže IT produkt roku platila i v prostředním kole roku 2022 tatáž kritéria výběru. Do finále totiž mohly postoupit produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.





Významnou odlišností může být jak inovativní pojetí, tak třeba jen jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt nejvhodnějším řešením pro určitou skupinu zákazníků. Vlastnost, která je samozřejmostí u produktu nejvyšší kategorie, může být rozhodujícím kritériem pro výběr u levnějšího zařízení.

Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na polovinu června 2022. Při následném hodnocení přihlášených produktů jsme vycházeli z materiálů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady odborníků mimo naši redakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba také testérů z našich zahraničních poboček.

Letošní ročník se od všech předchozích odlišuje tím, že už nebudeme na konci vyhlašovat vítěze jednotlivých kategorií. Došli jsme k závěru, že s masivním rozvojem technologií a extrémně zkráceným produktovým cyklem v kontextu posledních let spolu často soutěží produkty či služby nesnadno srovnatelné. Na označení IT produkt roku mají tak právo všichni úspěšní finalisté z každého soutěžního kola.

Finalistům gratulujeme!

Přehled finalistů druhého kola soutěže IT produkt roku 2022:

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Produkt: Podpora činností manažera kybernetické bezpečnosti

Novicom CCM (Cybersecurity Compliance Management)

Přihlášený společností: Novicom

Popis produktu: Novicom CCM je cloudová služba podpory činností manažera kybernetické bezpečnosti. Software zvládne 90 % práce se správou a aktualizací dokumentace systému řízení bezpečnosti informací za velmi nízkých nákladů. Primárním cílem využití služby Novicom CCM je splnění legislativního souladu činnosti organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti. Novicom CCM je procesně-integrační platforma, která zahrnuje tři pilíře: vyspělou správu obsahu v souladu s evropskou i tuzemskou legislativou, dále automatizaci a řízení procesů prostřednictvím nástrojů workflow, a konečně otevřenost a snadnou integraci.

Kategorie: Hardware

Produkt: Monitor

Philips 34E1C5600HE/00

Přihlášený společností: MMD – Monitors & Displays

Popis produktu: Monitor nabízí 34palcovou úhlopříčku s rozlišením Quad HD 3 440 x 1 440 pixelů a širokým pozorovacím úhlem 178/178. Vestavěný USB-C konektor umožnuje sledovat video ve vysokém rozlišení, vysokorychlostní přenos dat a souběžné napájení i dobíjení kompatibilních zařízení. Technologie MultiView nabízí aktivní duální připojení a zobrazení současně, takže lze zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou například počítač a notebook.

Kategorie: Komunikační projekty

Produkt: Třípásmový Wi-Fi router

RT6600ax

Přihlášený společností: Synology

Popis produktu: Díky podpoře Wi-Fi 6 poskytuje spolehlivější a méně rušenou bezdrátovou komunikační platformu, než je tomu u klasické sítě Wi-Fi 5 a nižší. Činí tak prostřednictvím propracovanějšího kódování dat, funkce beamforming, plánování a izolace signálu. Nově používané pásmo 5,9 GHz umožňuje vytvoření vysokorychlostních sítí využívajících kanály o šířce 80 a 160 MHz bez interference. Router je vybavený operačním systémem Synology Router Manager (SRM) a součástí produktu je i 2,5GbE port konfigurovatelný pro použití v síti WAN nebo LAN.

Kategorie: Nástroje pro správu

Produkt: Nástroj pro správu projektového managementu

juno.one – verze JunoPro

Přihlášený společností: Denevy

Popis produktu: JunoPro je nástroj pro komplexní správu projektového managementu (včetně test case management systému). Snižuje testovací úsilí, zlepšuje využití zdrojů, rychlost a kvalitu testů a lze jej využít pro zachycení požadavků testů, navrhování a mapování testovacích případů, generování sestav, provádění testů. Nabízí integraci s JIRA a Jenkins a umožňuje vytvářet a ukládat testovací případy, plánovat, spouštět testy, vytvářet a ukládat zprávy, vytvářet milníky a požadavky, a to vše z jednoho místa. Každý v týmu tak hned ví, co se děje, co má dělat, jaké jsou jeho povinnosti a další.

Kategorie: Podnikový software

Produkt: Software pro optimalizaci pracovních postupů

AFPA – framework pro automatizaci procesů založený na microslužbách

Přihlášený společností: IBA CZ

Popis produktu: Jde o sadu předdefinovaných mikroslužeb, nástrojů pro jejich správu a konfiguraci, orchestrační infrastruktury a pevně definovaných rozhraní, umožňující ve velmi krátkém čase svým použitím vytvářet a programovat agendy provozních, evidenčních, integračních, BI a automatizačních aplikací. Produkt je napojený na Microsoft Active Directory a jako databáze se využívá server MS SQL. Řešení má české prostředí, umožňuje využití firemního brandingu a je plně integrované do MS Active Directory, což dovoluje jednotné přihlašování.

Kategorie: Podnikový software

Produkt: Analytický systém

Tovek Web Client 7.3.1.

Přihlášený společností: Tovek

Popis produktu: Tovek Web Client je interaktivní dashboard, který umožňuje jedním dotazem prohledat všechny připojené zdroje. Vyhledané informace lze snadno filtrovat pomocí vybraných widgetů. Dashboard umožňuje zobrazit náhled vyhledaného dokumentu či záznamu, nebo ho lze otevřít přímo z originálního umístění. Při přístupu k informacím jsou zohledněná práva uživatelů, a to až na úroveň jednotlivých záznamů. Výsledky lze zobrazit ve vztahovém diagramu a snadno rozvinout související informace.

