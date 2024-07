Generativní umělou inteligenci si v příštích dvou letech osvojí 85 % vývojářů softwaru

Capgemini očekává, že generativní umělá inteligence (Gen AI) bude hrát klíčovou roli při rozšiřování schopností vývojářů softwaru a v příštích dvou letech bude pomáhat při více než 25 % práce na návrhu, vývoji a testování softwaru.





Podle nejnovější studie výzkumného institutu Capgemini „Turbocharging software with generative AI: How organizations can realize the full potential of generative AI for software engineering“ se podstatná většina (80 %) vývojářů softwaru domnívá, že díky automatizaci jednodušších opakujících se úkolů nástroje a řešení Gen AI výrazně promění jejich práci a uvolní jim čas, aby se mohli věnovat úkolům s vyšší přidanou hodnotou.

Více než tři čtvrtiny vývojářů jsou také přesvědčeny, že generativní AI má potenciál posílit jejich spolupráci s netechnickými obchodními týmy.

Přestože je zavádění generativní AI v softwarovém inženýrství stále v počáteční fázi a 9 z 10 organizací ji ještě nenasadilo ve velkém měřítku, studie zjistila, že organizace s aktivními iniciativami v oblasti Gen AI již využívají řadu výhod plynoucích z jejího zavádění.

Na prvním místě je to podpora inovací (61 % dotázaných organizací), následovaná zlepšením kvality softwaru (49 %). Organizace zaznamenaly také zlepšení produktivity v rámci svých funkcí softwarového inženýrství o 7 až 18 % (v průměru). U některých specializovaných úkolů dosahovala úspora času až 35 %.

Dotazované organizace zdůraznily, že plánují využít dodatečný čas uvolněný generativní AI k inovativní práci, jako je vývoj nových softwarových funkcí (50 %) a zvyšování kvalifikace (47 %), zatímco snižování počtu zaměstnanců uvádí pouze 4 % dotázaných organizací. Objevují se také nové role, jako jsou vývojáři generativní AI, autoři výzev nebo architekti generativní AI.

Zlepšení spolupráce mezi technickými a obchodními týmy

Gen AI zefektivňuje spojení mezi softwarovými inženýry a ostatními obchodními týmy – od lepší komunikace až po vysvětlování, co kód vlastně dělá, v přirozeném jazyce. Ohledně potenciálu Gen AI pro zlepšení spolupráce je optimistických 78 % respondentů pracujících na vývoji softwaru.

Rozšíření schopnosti vývojářů a spokojenost zaměstnanců

Podle průzkumu dnes nástroje generativní AI využívá 46 % softwarových inženýrů, aby jim pomáhaly při řešení úkolů. Téměř tři čtvrtiny z nich se shodují, že potenciál generativní AI přesahuje rámec psaní kódu. Ačkoli pomoc při kódování je hlavním způsobem použití, najde generativní AI uplatnění i v dalších činnostech životního cyklu vývoje softwaru, jako je modernizace kódu nebo návrh uživatelského prostředí (UX).

Seniorní i juniorní vývojáři softwaru také uvádějí vyšší míru spokojenosti s používáním Gen AI (69 %, resp. 55 %). Generativní AI považují za silnou podporu a motivaci.

Podle studie ale 63 % vývojářů deklaruje, že používá neautorizované nástroje Gen AI, které jim pomáhají při řešení úkolů. Toto rychlé zavádění bez řádného řízení a dohledu vystavuje organizace funkčním, bezpečnostním a právním rizikům, jako jsou halucinace AI při tvorbě kódu, únik kódu a problémy s duševním vlastnictvím.