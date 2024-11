Gmail chystá dočasné „štítové“ e-mailové adresy proti spamu

Služba 10minutemail.com nabízející bezplatné dočasné e-mailové adresy, které můžete použít při registraci do služeb, u nichž je riziko, že vás budou obtěžovat spamy, je jedním z mých oblíbených online nástrojů. Po letech bezchybných služeb však možná brzy zastará.





Podle serveru Android Authority, který rozebral APK androidové verze Gmailu, by vám nový nástroj Shielded Email mohl umožnit totéž přímo z Gmailu. Na funkci odkazuje několik nových částí kódu aplikace spolu s textovými popisy, které popisují integrovanou „jednorázovou“ adresu, která dočasně přeposílá zprávy do vaší skutečné e-mailové schránky.

„Použijte e-mailovou adresu vytvořenou pro tuto aplikaci. To vás může ochránit před online sledováním a únikem dat,“ uvádí jeden z textů. Tyto „štítové“ e-mailové adresy lze kdykoliv zrušit a s tím tedy i přeposílání.

Přidání této funkce do systému Android nebo do Chromu (nebo do obou, prosím!) by bylo velkým přínosem pro všechny, kteří dávají přednost zachování soukromí svých skutečných e-mailových adres.

Odhaduje se, že Gmail aktivně používá 1,8 miliardy uživatelů, což z něj činí zdaleka nejpoužívanější e-mailovou službu na světě. Bylo by skvělé poskytnout nám všem snadný způsob, jak poslat spammery do háje.

Samozřejmě za předpokladu, že se k nám dostane. Google má totiž nepříjemný zvyk, že na podobných velkých vylepšeních pracuje dlouhé měsíce, aby je pak nechal vyšumět do ztracena, aniž by kdy spatřily světlo obrazovky koncového uživatele. Osobně doufám, že se novinka objeví spíš dřív než později.