Google Disk má utajovaný limit na počet ukládaných souborů

Jak se zdá, Google omezuje počet souborů, které můžete nahrát na cloudové úložiště Disk. A to i navzdory nedostatku jasné dokumentace, která by tato omezení popisovala. A jaké je to magické číslo? Pět milionů.





Utajovaný počet vyšel najevo, až když na něj uživatelé začali narážet, což se dle zpráv z Redditu stalo během února, kdy první uživatelé zjistili, že na jejich účtech přestalo fungovat nahrávání nových souborů, aniž by věděli proč. Problém nevyřešil ani upgrade účtu a navýšení objemu úložiště. Během března se pak přímo ze zákaznického servisu Googlu začali dozvídat, že Disk má nastavenou tvrdou stopku na pět milionů dokumentů, a to i v případě, že velikostně nepřekračují nastavený limit.

Mluvčí služby Google Workspace následně tuto skutečnost potvrdil pro server CNET s tím, že omezení je nastaveno za účelem „zachování vysokého výkonu a spolehlivosti“. Zavedení omezení se však zdá být nekonzistentní, jelikož na jiných fórech se začali ozývat uživatelé, kteří narazili na strop už na jednom milionu souborů.

V oficiální dokumentaci Googlu navíc zmínka o omezení dosud chybí a v době vzniku tohoto článku existuje pouze stránka nápovědy, která se zabývá omezeními vztahujícími se na jednotlivé soubory (s překvapivě jemnými detaily). Přitom u sdílených Disk účtů jsou limity jasně stanoveny na 400 tisíc. Například konkurenční Dropbox však limity týkající se počtu souborů nemá žádné.

Postižení uživatelé tak stojí před těžkým rozhodnutím: Buď přejít k jinému účtu (ať už ke konkurenční službě, nebo v rámci Googlu), nebo začít soubory mazat. Ani jeden z těchto úkolů nebude jednoduchý pro ty, kteří jsou součástí rozsáhlých organizací (jeden uživatel se vyjádřil, že problém se v rámci jeho firmy týká „desítek tisíc“ lidí), a pro ty, kteří používali své Disk účty pro zálohování v cloudu. (Zálohovací software může v rámci přírůstkových záloh vytvářet více malých souborů, které se mohou časem sčítat.)

V reakci na to však jiní uživatelé na Redditu navrhli alespoň provizorní řešení – sloučení zálohovaných souborů do komprimovaných zipů.