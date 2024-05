Google do vyhledávání integruje ještě víc Gemini AI

Na každoroční vývojářské akci I/O se nezdálo, že by chtěl Google vývojářům sdělit, co všechno budou moci s Googlem dělat – spíš chce běžným uživatelům sdělit, co všechno skvělého umí umělá inteligence Gemini a co bude umět v budoucnu. A vystupující se opravdu snažili, aby nám dali na vědomí, že se nacházíme v „éře Gemini“.





Co to znamená pro běžné uživatele? Víceméně jde o chytřejší vyhledávání, které vytáhne více a hlubších informací z více webových stránek a chytře je uspořádá. Vše začíná u „AI přehledů“ (AI Overviews), což je nová, efektní verze Rich Results, které se v současné době zobrazují před standardními textovými výsledky (a někdy i napravo od nich).

Už brzy přitom AI Overview opustí vývojové prostředí a dostane se k běžným uživatelům – nejdřív v USA, později dále, s tím, že Google věří, že AI Overview budou do konce roku k dispozici „více než miliardě lidí“.

Tyto automaticky generované výsledky vytvořené z indexovaných a procházených webových stránek budou zahrnovat známé odkazy typu „Lidé se také ptají“, obchodní výsledky (které Googlu samozřejmě vydělávají na příjmech z reklamy) a výsledky složitějších otázek formulovaných v přirozeném jazyce.

Jako příklad Google prezentoval příkaz „najdi nejlepší jógová nebo pilates studia v Bostonu, ukaž mi, jaká je jejich nabídka a jak dlouho do nich trvá dojít z Beacon Hill“. Výsledky vygenerované umělou inteligencí zahrnují místní studia ve formě karet s mapou, která ukazuje jejich polohu ve vztahu k poloze uživatelova smartphonu. Celkem standardní věc.

Stojí za to zdůraznit, že dle Googlu, lidé s pomocí tohoto nástroje „navštíví rozmanitější paletu webů za účelem nalezení odpovědí na složitější otázky“. Jak se to ve skutečnosti projeví v návštěvnosti zmíněných webových stránek, nebylo objasněno. Obecné výsledky poháněné umělou inteligencí, do jejichž zdrojového kontextu je obtížné proniknout nebo jsou záměrně zastřeny, představují obavu o udržitelnost webových stránek, na nichž je vyhledávání Google postaveno.

Mnohem působivější ukázkou bylo pořízení živé fotografie pomocí Google Lens, hlasový dotaz na kontext a následné doručení relevantních výsledků. Prezentující pořídil video gramofonu, zeptal se, proč „tohle“ (raménko gramofonu) nedrží na místě, a dostal krok za krokem tipy na opravu raménka přesně tohoto modelu gramofonu. Tato ukázka víc vystihla onen „magický“ pocit, ve který Google během své prezentace doufal… i když si to sami budete moct vyzkoušet zatím jen v Search Labs, někdy „brzy“ a zatím jen v USA.