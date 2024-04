Google Fotky a jejich AI nástroje jdou na další zařízení. To zásadní ale chybí

Některé z nejlepších nástrojů pro úpravy s umělou inteligencí, které nabízí aplikace Google Fotky, včetně nástroje Magic Eraser, přicházejí na Chromebooky – bez nutnosti předplatného. Jiné počítače však zřejmě zůstanou stranou.





Google tradičně uvádí nové funkce na svých telefonech Pixel. Mezi ně patřily i funkce Magic Eraser, Photo Unblur a Portrait Light, které využívají různé AI triky k vylepšování fotografií. Například Portrait Light dokáže „změnit polohu“ slunce, aby fotografii nasvítilo atraktivnějším způsobem, a funkce Magic Eraser zase dokáže z fotografie jednoduše odstranit nechtěný objekt.

Google uvádí, že počínaje 15. květnem všechny tři nástroje zpřístupní v podstatě komukoli na systémech iOS a Android, pokud máte přístup k telefonu se systémem Android 8.0 nebo iPhonu se systémem iOS 15. A nebude za ně nic účtovat.

Pokud však dáváte přednost práci na výkonnějším zařízení s klávesnicí, má to háček. Google tyto editační nástroje nezpřístupní pro počítače, ať už jako specializovanou aplikaci pro Windows, nebo dokonce na webu. Pokud byste s nimi chtěli pracovat i na počítačích, budete potřebovat Chromebook, a to pouze nejnovější prémiové modely. Konkrétně „vaše zařízení musí být Chromebook Plus se systémem ChromeOS verze 118+,“ uvádí Google. To vše je bohužel skryto v poznámce pod čarou v blogovém příspěvku Googlu, který nové změny oznamuje.

To, že si Google vyhrazuje funkce AI úprav pro novou řadu Chromebooků Plus, není zcela nečekané; Google oznámil novou řadu Chromebooků Plus s umělou inteligencí loni na podzim a jako jednu z jejich funkcí zmínil Magic Eraser. Jejich cena začíná na 399 dolarech a zahrnuje modely od společností Acer, Asus, HP, Lenovo a dalších. Google také rozšiřuje funkci Magic Editor, která umožňuje přesouvat objekty na fotografii pomocí umělé inteligence, na všechna zařízení Pixel. Uživatelé Androidu a iOS získají 10 bezplatných uložení Magic Editoru měsíčně.

Přesto, není už nejvyšší čas, aby Google umožnil úpravu fotografií na webu? Už teď si mohu na webu prohlížet své Google Fotky a provádět základní úpravy. „Pokud nemůžete najít funkci úprav na webu, zkuste použít aplikaci Google Fotky v systému Android nebo iOS,“ navrhuje „vstřícně“ Google. Ale no tak…

Vzhledem k tomu, že Microsoft přináší do své vlastní aplikace Fotky stále více funkcí umělé inteligence, zdá se, že se Google ignorováním počítačů jen střílí do vlastní nohy.