Google nasazuje Android 15. Co v něm najdete?

Pro telefony Google Pixel už je aktualizace dostupná (jen si ji musíte aktivně vyžádat v menu telefonu). Majitelé telefonů jiných značek musí počkat, až aktualizaci připraví jejich výrobce.





Android 15 přináší nové funkce ochrany proti krádeži a soukromé místo v telefonu pro „citlivé“ aplikace. Novásoftwarová aktualizace Pixel Dropobohacuje i starší modely telefonů, sluchátek a hodinek rodiny Pixel o nové funkce zejména v oblasti AI a fotografie. Více informací naleznete v blog postech What's new in Android 15 a October Pixel Drop: Helpful enhancements for your devices.

K hlavním novinkám Android 15 patří:

Další zabezpečení v případě krádeže s využitím AI: Pokud telefon zaznamená signály, že ho někdo sebral a snaží se s ním utéci/ujet, automaticky se sám uzamkne. Pro uzamčení svého telefonu z jakéhokoliv jiného zařízení prostřednictvím telefonního čísla a jednoduché bezpečnostní kontroly lze nyní použít funkci „vzdálené zamykání“. Tyto funkce jsou teď dostupné pro většinu zařízení s Androidem 10 a výš.

Digitální trezor pro citlivé aplikace: Android 15 přináší možnost vytvořit si v telefonu soukromý prostor pro aplikace s citlivými daty, jako je například mobilní bankovnictví či seznamky. Tento prostor je chráněn dalším ověřením a aplikace v něm tak zůstanou skryty před zvědavými pohledy.

Pixel Drop – balíček aktualizací pro Pixel:

Handsfree Gemini Live pro všechny : Majitelé všech generací sluchátek Pixel Buds nyní mohou konverzovat s Gemini. Funkce umožňuje např. nechat se navigovat prostřednictvím pokynů ve sluchátkách, vyhledávat informace v e-mailech a další interakce. Stačí říct „Hey Google, let’s talk“. Prozatím v angličtině, rozšíření do dalších jazyků bude následovat.

Handsfree Gemini Live pro všechny : Majitelé všech generací sluchátek Pixel Buds nyní mohou konverzovat s Gemini. Funkce umožňuje např. nechat se navigovat prostřednictvím pokynů ve sluchátkách, vyhledávat informace v e-mailech a další interakce. Stačí říct „Hey Google, let's talk". Prozatím v angličtině, rozšíření do dalších jazyků bude následovat. Kouzelný audio zmizík: Díky této funkci vylepšíte kvalitu zvuku vašich videí tím, že odstraníte ruchy jako je vítr či hluk davu. Funguje na všech zařízeních od Pixelu 8 a výš.

Vylepšená podvodní fotografie : Pixel 8 a vyšší modely se dočkaly vylepšení kvality fotografií pořizovaných pod vodou.

: Pixel 8 a vyšší modely se dočkaly vylepšení kvality fotografií pořizovaných pod vodou. Lepší astrofotografie: Pixel 6 a vyšší modely nyní umožňují pořizovat detailnější a jasnější fotografie noční oblohy.