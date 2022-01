Google Play Games už běží ve Windows

V závěru uplynulého roku Google na konferenci Game Awards avizoval, že platformu Play Games hodlá přenést z Androidu též do Windows. Alespoň v některých regionech se to už stalo realitou.

Play Games si ve Windows v rámci beta testování mohou užít hráči v Hong Kongu, na Taiwanu a v Jižní Koreji. Dle Googlu systém hráčům umožňuje „bezproblémové hraní těch nejpopulárnějších Google Play titulů na mobilech, tabletech, Chromeboocích i počítačích s Windows“.

Vybrané tituly podporují jako ovladače myš a klávesnici, mezi nimi například Mobile Legends, Summoners War, State of Survival nebo Three Kingdoms Tactics. Postup hrou a úspěchy se pak synchronizují napříč zařízeními. Kdy podporu rozšíří do dalších zemí zatím Google neuvedl, vyzval však mobilní vývojáře, aby se možnostmi, které tento krok umožní, začali zabývat.

Play Games jsou po Stadii technicky vzato druhou googlovskou herní platformou, která se dostala na Windows. Hodí se též připomenout, že Microsoft už na Windows 11 testuje některé vybrané androidové aplikace, byť v propojení s amazonovským Android App Storem namísto oficiálního googlovského. Každopádně symbióza Androidu a Windows je zase o něco užší.