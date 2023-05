Google pustí umělou inteligenci do balíku Workspace

Jako konkurenci pro asistenta Copilot AI společnosti Microsoft Google oznámil Duet AI, který nabízí řadu generativních nástrojů AI pro aplikace produktivity Google v rámci Workspace. Duet AI nabízí pomoc při psaní textu v Dokumentech Google a Gmailu a také pomoc při generování snímků pro Slides, program pro tvorbu prezentací podobný PowerPointu. Duet AI může také shrnovat konverzace ve službě Google Meet, která slouží k videokonferencím.





Google Workspace nabízí jednotné pracovní postupy, psaní textů a hlasovou komunikaci – především prostřednictvím služeb Gmail a Google Meet. Mezi aplikace Workspace pro spolupráci patří Dokumenty Google, Tabulky, Prezentace a Formuláře.

Společnost Google také oznámila nový název a způsob použití textového asistenta Smart Compose, který se nyní jmenuje „Help Me Write“. Ten nabízí uživatelům návrhy prózy pro použití v aplikacích Google Docs, Slides, Sheets a Drawings. Jedinou aktualizací však je, že Help Me Write bude nyní nabízen i v aplikaci Gmail na mobilních zařízeních.

Aplikace Tabulky, tabulkový procesor Google, byla vylepšena o textové pole Bard, které uživateli umožňuje požádat aplikaci Tabulky o vytvoření tabulky na základě zadaného dotazu. Podnikový uživatel by se například mohl zeptat na nejlepší dodavatele dílů potřebných pro výrobu výrobku. Tabulka Sheets poskytne tabulku s dodavateli spolu s obrázky a odkazy na produkty.

Tabulky jsou také propojeny s interaktivním nástrojem pro tvorbu grafů a dat Google Charts. Stejně jako Excel lze tedy i Tabulky použít k uspořádání dat a následnému vytvoření sloupcových, koláčových nebo jiných stylů grafů pro znázornění dat.

Google také hovořil o nástroji „Sidekick“, který dokáže číst, shrnovat a odpovídat na otázky týkající se dokumentů v různých aplikacích Google.

Společnost Google označila své vylepšení umělé inteligence Workspace za „experimentální“ a uvedla, že jediným způsobem, jak se lidé k vylepšením umělé inteligence dostanou, bude zapsat se na čekací listinu Google Labs.

Chirag Dekate, viceprezident a analytik společnosti Gartner Research, označil Workspace od Googlu s umělou inteligencí za nástroj, který změní produktivitu uživatelů a „zároveň jim umožní chránit jejich data a modely“.

„Generativní umělá inteligence vedoucí třídy společnosti Google infiltrovaná do celého jejího pracovního prostředí Google Workspace umožňuje diferencovaný uživatelský zážitek,“ řekl Dekate. „Od nástrojů pro psaní e-mailů s podporou Duet AI až po psaní dokumentů, vytváření vlastních obrázků a používání předem integrovaných modelů generativní AI nabízí Workspace jako platforma integrovaný zážitek, kdy uživatelé nemusí pro podobné funkce farmařit různé zdroje modelů."

Bard zatím není v češtině, ale to by se mělo brzo změnit.

Google a Microsoft spolu soupeří v oblasti umělé inteligence. V únoru obě společnosti oznámily vylepšení svých vyhledávačů pomocí umělé inteligence; Microsoft představil vylepšení vyhledávače Bing, zatímco Google kontroval verzí vyhledávače s umělou inteligencí. Cílem AI ve vyhledávačích je nabídnout uživatelům hlubší výsledky vyhledávání.

Společnost Google zase zveřejnila experimentálního konverzačního chatbota Bard, který je podle společnosti poháněn technologií nazvanou Language Model for Dialogue Applications (zkráceně LaMDA).

Ve svém únorovém oznámení Google odhalil partnerství a strategický podíl ve společnosti DeepMind – umělé inteligenci konkurující společnosti OpenAI, která je silně podporována investicemi Microsoftu a jejíž technologie je základem chatbota ChatGPT společnosti Microsoft.

IBM a AWS také skočily do rybníka s vlastními produkty generativní AI, jejichž cílem je pomoci podnikům navrhovat a ladit velké jazykové modely (LLM) pro jejich provozní a obchodní požadavky.