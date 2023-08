Google rozšiřuje funkce umělé inteligence napříč svými cloudovými službami

Google přidá svého generativního asistenta založeného na umělé inteligenci Duet AI do většiny svých cloudových služeb včetně analýzy dat, databází a správy infrastruktury a aplikací. Společnost to uvedla na své výroční konferenci Google Cloud Next.





Chystáte v blízké době přechod vašich firemních PC na Windows 11? Už jsme tak učinili Ano, nejdéle koncem příštího roku Času dost Ne, Windows nepoužíváme/už nebudeme používat Zobraz výsledek

Duet AI, představený v květnu na konferenci Google I/O, zpočátku nabízel funkce pro vývojáře, jako je asistence při psaní kódu a chatování. Nyní ji Google rozšiřuje o refaktorizaci a překlad kódu, generování kódu s ohledem na kontext, správu API a správu aplikací.

Refaktorizace kódu je zásadním krokem při modernizaci aplikací, uvedl Google a dodal, že podnikoví uživatelé nyní mohou Duet AI požádat přirozeným jazykem ze svého vývojového prostředí, aby vygenerovala nový kód v požadovaném programovacím jazyce.

Využívání umělé inteligence k refaktorizaci a překladu kódu je stále běžnější. Minulý týden také IBM vydala novou funkci svého Code Assistant, která podnikům umožňuje refaktorovat kód COBOL a překládat jej do Javy pro své mainframové systémy Z.

Duet AI je přístupný ve všech vývojových prostředích, jako je konzola Google Cloud, Cloud Workstations a Cloud Shell Editor. Kromě toho je Duet AI k dispozici také prostřednictvím rozšíření Cloud Code IDE ve vývojových prostředích třetích stran, jako je Visual Studio Code a JetBrains IDE jako CLion, GoLand, IntelliJ, PyCharm, Rider a WebStorm.

Google výslovně neuvedl, které programovací jazyky Duet AI podporuje, ačkoli nabídl příklad jeho použití pro převod kódu C++ do jazyka Go, a IDE třetích stran, s nimiž spolupracuje, podporují mimo jiné jazyky .NET, Java, Python, C a C++.

Google uvedl, že Duet AI lze také přizpůsobit znalostem kódu a dodala, že začal spolupracovat s vybranými podniky, aby bylo možné generativního asistenta založeného na umělé inteligenci vyškolit a přizpůsobit znalostem specifickým pro daný podnik z knihoven a databází kódu, aby asistent mohl generovat návrhy zohledňující kontext.

„Můžete například požádat Duet AI, aby vygeneroval kód pro funkci, která najde všechny produkty do 10 dolarů v katalogu produktů dané společnosti, a on vygeneruje funkci založenou na třídách a metodách dané společnosti používaných pro interakci s katalogem produktů," uvedl Google.

Google také přidává Duet AI do svých integračních služeb, jako jsou sady Apigee API Management a Application Integration, aby pomohl vývojářům navrhovat, vytvářet a publikovat rozhraní API pomocí pokynů v přirozeném jazyce.

Duet AI pro správu infrastruktury a aplikací

S cílem pomoci podnikům lépe spravovat aplikace a infrastrukturu přidává Google do svých cloudových nabídek Duet AI.

„Duet AI vám pomůže automatizovat nasazení, zajistit správnou konfiguraci aplikací, rychle pochopit a odstranit problémy a může vytvářet bezpečnější a spolehlivější aplikace," uvedla společnost a dodala, že asistent může pomoci vývojářům, inženýrům pro spolehlivost stránek a provozovatelům monitorovat výkon a řešit problémy tím, že identifikuje korelace mezi aplikacemi.

Do své služby Cloud Monitoring přidala Duet AI a podnikoví uživatelé mohou pomocí výzev v přirozeném jazyce generovat dotazy PromQL (Prometheus Query Language) k analýze časových řad metrik, jako je například využití procesoru v čase.