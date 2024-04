Google ruší některé AI týmy. Chce pracovat rychleji

S cílem urychlit pokrok ve vývoji umělé inteligence a její zodpovědné nasazení konsoliduje Google své týmy odpovědné za vytváření modelů umělé inteligence ve výzkumných střediscích Google Research a Google DeepMind. Ve zprávě zaměstnancům to uvedl generální ředitel Googlu Sundar Pichai. Veškerá „práce na AI bude nyní probíhat v rámci Google DeepMind,“ upřesnil.





Tato restrukturalizace dle něj rozšíří kapacitu firmu pro poskytování užitečné AI pro uživatele, partnery i zákazníky.

„Zjednoduší to vývoj tím, že se na jednom místě soustředí vytváření výpočetně náročných modelů a vytvoří se jednotná přístupová místa pro partnery, kteří chtějí tyto modely převzít a vytvářet genAI aplikace,“ uvedl. Do role vedoucího týmu Google DeepMind byl postaven Demis Hassabis.

Připomeňme, že Google vytvořil Google DeepMind přesně před rokem spojením dvou výzkumných týmů v oblasti umělé inteligence – týmu Brain, spadajícího pod Google Research, a týmu DeepMind. Tento tým měl „výrazně urychlit pokrok v oblasti umělé inteligence,“ psal v dubnu 2023 Pichai. Modely Gemini vytvořil právě tým Google DeepMind.

Co je tedy nového?

Google konsoliduje všechny své AI divize do jedné, aby „zjednodušil strukturu a zvýšil rychlost a výkonnost – například spojil tým Brain v Google Research s týmy v DeepMind, což pomohlo urychlit naše modely Gemini; sjednotil infrastrukturu strojového učení a týmy jeho vývojářů, aby umožnil rychlejší rozhodování, chytřejší přidělování výpočetních prostředků a lepší zákaznickou zkušenost; a spojil naše týmy vyhledávání pod jednoho vedoucího,“ píše se v textu zaměstnancům.

Podle Pichaie tento krok také dává oddělení Google Research jasný mandát k tomu, aby pokračovalo v investicích do tří klíčových oblastí, které jsou v souladu s posláním Googlu – výpočetních systémů, strojového učení a algoritmů a aplikované vědy a společnosti.

„Konsolidace všech týmů Google pro umělou inteligenci, včetně Google Research a DeepMind, do jedné jednotky pod názvem Google DeepMind pravděpodobně odráží strategický krok zaměřený na zefektivnění a optimalizaci vývoje a nasazení umělé inteligence v rámci celé společnosti,“ uvedl Pradeepta Mishra, odborník na umělou inteligenci a spoluzakladatel společnosti Data Safeguard zabývající se kybernetickou bezpečností.

Kromě toho Google potvrzuje svůj závazek k odpovědnému nasazení AI tím, že zvyšuje role a odpovědnost svého týmu pro odpovědnou AI. Týmy zaměřené na odpovědnou AI v rámci týmu Google Research se nyní přesunou do Google DeepMind, aby byly blíže místu, „kde se modely vytvářejí a škálují,“ uvádí se dále ve zprávě.

Stejně tak se „další odpovědnostní týmy“ přesouvají do našeho centrálního týmu „Důvěra a bezpečnost“, kde společnost více investuje do „testování a hodnocení umělé inteligence“, aby zvýšila přesnost a rychlost reakce produktů.

„Tyto změny zajišťují jasnější zodpovědnost na všech úrovních při vytváření a nasazování a posilují smyčku zpětné vazby mezi modely, produkty a uživateli,“ píše Pichai.

Google si uvědomuje potenciál umělé inteligence, a proto také formalizuje spolupráci mezi svými divizemi umělé inteligence, softwarem a výpočetními platformami. „Formalizujeme tedy spolupráci mezi DSPA a P&E a spojujeme tyto týmy do nové PA s názvem Platforms & Devices.“ Tento tým dle Pichaie společnosti pomůže poskytovat kvalitnější produkty i uživatelské zážitky. „Pomůže nám to zrychlit ekosystémy Android a Chrome a rychleji přinášet partnerům ty nejlepší inovace – jako se nám to podařilo v případě vyhledávací funkce Circle to Search se společností Samsung. A interně to také urychlí rozhodování.“

Jak to pomůže Googlu?

Sloučení týmů odstraňuje nadbytečnost a podporuje užší spolupráci mezi výzkumníky a vývojáři. To by mohlo urychlit vývojový cyklus nových produktů a funkcí umělé inteligence. Všechny tyto kroky, jak uvedl Pichai, „nám pomohou pracovat s větším fokusem k naplňování našeho poslání“.

„Díky jedné centrální jednotce je rozhodování o přidělování zdrojů a prioritách projektů efektivnější,“ dodává Mishra.

V oblasti umělé inteligence panuje tvrdá konkurence a dle něj by tato konsolidace mohla Googlu pomoci „udržet si náskok díky urychlení inovací“.

„Díky integraci výzkumu a vývoje pod jednou střechou by Google mohl vytvořit jednotnější a účinnější produkty AI napříč svými platformami (vyhledávání, asistent atd.). Zefektivnění provozu by mohlo vést k lepšímu využití zdrojů a potenciálně i k úsporám nákladů,“ míní Mishra.