Google sází na jadernou energii, aby podpořil expanzi umělé inteligence

Google podepsal svou první firemní smlouvu o nákupu energie z několika malých modulárních reaktorů (SMR), aby uspokojila energetické potřeby svých systémů umělé inteligence, což představuje klíčový krok v době, kdy se společnosti zabývající se umělou inteligencí přeorientovávají na jadernou energii.





V příspěvku na blogu Google oznámil dohodu se společností Kairos Power o dodávkách jaderné energie, jejímž cílem je uvést první SMR do provozu do roku 2030 a další reaktory plánuje do roku 2035.

Vyvíjíte už podnikové aplikace s pomocí AI nástrojů? Ano, už běžně

Ano, zatím ale jen na zkoušku u vybraných projektů

Ne, kvalitní programátor zatím nabízí lepší výsledek

Ne, nemáme důvěru v AI

„Rozvodná síť potřebuje nové zdroje elektřiny, aby mohla podporovat technologie umělé inteligence, které pohánějí významný vědecký pokrok, zlepšují služby pro podniky a zákazníky a podporují národní konkurenceschopnost a hospodářský růst,“ uvedla společnost v příspěvku.

Tento krok přichází v době, kdy i další významné technologické společnosti zkoumají jadernou energii jako udržitelný zdroj energie.

V březnu společnost Amazon získala od společnosti Talen Energy datové centrum poháněné jadernou energií. Minulý měsíc se společnosti Microsoft a Constellation Energy dohodly na oživení bloku v pensylvánské elektrárně Three Mile Island, místě nejhorší jaderné havárie v USA.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Mezitím společnost Oklo, startup zaměřený na jaderné štěpení, za nímž stojí Sam Altman z OpenAI, pokračuje v přípravě svého prvního jaderného reaktoru SMR, jehož dokončení plánuje na rok 2027. Altman také investoval do společnosti Helion Energy, která se zabývá fúzí.

Výhody používání malých modulárních reaktorů

Spotřeba energie v datových centrech v příštích letech prudce vzroste kvůli cloud computingu a umělé inteligenci. Předpokládá se, že jen spotřeba energie související s umělou inteligencí se v příštích třech letech zvýší přibližně o 45 % ročně.

„V posledních čtyř pěti letech se společnosti aktivně snaží snižovat spotřebu energie nebo přecházet na alternativní zdroje,“ uvedl Suseel Menon, ředitel praxe ve společnosti Everest Group. „Naposledy Microsoft ukončil pokus o vytvoření podvodních datových center. Vzhledem k celosvětovému důrazu na udržitelnost tyto společnosti také zkoumají obnovitelné zdroje energie pro své provozy. Ty však, ačkoli jsou udržitelné, mohou být narušeny v důsledku přírodních jevů.“

Podle Rajiva Ranjana, zástupce ředitele výzkumu ve společnosti IDC, vysoký energetický výkon jaderných reaktorů vede poskytovatele hyperškálových služeb k tomu, aby se obrátili k jaderné energii, aby uspokojili rostoucí nároky na pracovní zátěž umělé inteligence.

„Jaderná energie poskytuje stálý zdroj energie, na rozdíl od obnovitelných zdrojů, které jsou závislé na dostupnosti slunce nebo větru,“ řekl Ranjan. „Jaderné zdroje energie jsou sice dražší, ale jejich palivová účinnost je mnohem vyšší než u tradičních zdrojů.“

Google plánuje nakoupit až 500 megawattů energie ze šesti až sedmi reaktorů Kairos, což je počáteční závazek, který podle analytiků může pokrýt jen zlomek energetických potřeb společnosti v roce 2030.

„Výběr společnosti Kairos Power je pozoruhodný, protože tento startup na trhu SMR ještě své reaktory neuvedl do provozu,“ uvedl Hyoun Park, generální ředitel a hlavní analytik společnosti Amalgam Insights. „To by mohlo společnosti Google poskytnout příležitost ke společnému vývoji řešení v příštích šesti letech, přičemž spuštění reaktorů je naplánováno na rok 2030.“

Nebylo by překvapením, kdyby Google zkoumal způsoby, jak tyto modulární reaktory spojit s infrastrukturou datových center a vytvořit tak integrovanou jednotku, kterou by bylo možné časem replikovat, dodal Park.

Výzvy pro společnosti zabývající se umělou inteligencí

SMR jsou propagovány jako řešení čisté energie, což je v souladu s ambicemi nulových čistých emisí uhlíku, které přijala většina velkých technologických společností.

Podle Sanchita Vira Gogia, hlavního analytika a generálního ředitele společnosti Greyhound Research, jsou však výhody stále převážně teoretické, a společnosti proto musí zvážit likvidaci jaderného odpadu – problém, který bude narůstat s rozšiřováním SMR pro využití v datových centrech.

„Existují také závažné a praktické úvahy o tom, kde musí být tyto reaktory SMR umístěny, spolu s otázkami bezpečnosti a průběžné údržby,“ dodal Gogia. „Když už nic jiného, je třeba uvedení do provozu a používání těchto SMR přísně regulovat a pravidelně kontrolovat, protože stále existuje mnoho neznámých.“

Významnou výzvou bude také řízení a regulace jaderné energetiky, neboť některé státy USA výstavbu nových jaderných elektráren zakazují nebo omezují.

„Technologické společnosti mohou využít své značné finanční síly, aby snížily problémy spojené s povolováním a řízením jaderné energie,“ řekl Park. „To by mohlo zahrnovat podporu legislativy, která by mohla technologickým společnostem umožnit stavbu modulárních reaktorů speciálně pro jejich vlastní komerční využití nebo za podmínek, které by na americkém privatizovaném trhu veřejných služeb standardní energetické společnosti těžko podporovaly.“