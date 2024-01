Google testuje Chrome pro Windows on Arm

Google Chrome údajně začal testovat nativní verzi pro Windows na platformě Arm, čímž se nejoblíbenější prohlížeč na světě dostává do jedné z verzí nejvýznamnějšího operačního systému na světě, která může letos nabýt na významu.





Využíváte už nějakou formou průmyslový internet věcí? Ano, naše projekty už tuto technologii využívají

Ano, ale zatím jen zkušebním provozu

Ne, ale už analyzujeme možnosti

Ne, v současnosti u nás nevidíme pro něj využití

Uživatel Pedro Justo na sociální síti X potvrdil, že Google nabízí buildy pro Windows on Arm jako součást svého kanálu Canary, tedy v nejaktuálnější beta verzi. Že prohlížeč na počítačích s Windows on Arm běží nativně pak potvrdily i další zdroje, včetně serveru The Verge.

Jak poznamenali komentátoři Justova příspěvku, zatímco pro Chrome je to poprvé, pro Chromium – open-sourcový základ prohlížeče Chrome – to premiéra není. Microsoft Edge, který běží nativně na počítačích Arm, je postaven na Chromiu, stejně tak Chrome buildy pro Chromebooky.

Chrome je však integrován s aplikacemi a službami společnosti Google, zatímco Chromium nikoli. Chrome tak sice poběží na stávajících zařízeních se systémem Windows na platformě Arm, ale prostřednictvím emulace, což přinese snížení výkonu a lze tak předpokládat, že preferovaným prohlížečem pro Arm PC zůstane Microsoft Edge.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

To, že Google uvolnil Chrome jako build v kanálu Canary, pravděpodobně znamená, že bude za několik měsíců uvolněn už i v rámci stabilní verze Chrome. To by znamenalo, že tato podpora Chromu bude probíhat zhruba ve stejném časovém rozvrhu jako vývoj a vydání Qualcomm Snapdragon X Elite, platformy, na které má Windows on Arm stát.

Platforma Snapdragon X Elite, která byla uvedena na trh loni na podzim, je velkým příslibem, protože první testovací čipy se zdají nabízet podobnou úroveň výkonu jako čipy Intel Core 13. generace. V posledních několika letech Qualcomm uváděl na trh čipy Arm pro počítače s Windows, které nabízely velkou výdrž na baterie, ale relativně nízký výkon. Snapdragon X Elite doufá, že to změní.

Nevíme však, jak se finální verze budou srovnávat s procesory Intel Core Ultra 14. generace (Meteor Lake), nejnovějšími čipy Intel Core HX a notebookovými procesory AMD Ryzen 8000. Eliminace jakéhokoli snížení výkonu prostřednictvím emulace učiní Snapdragon X Elite mnohem konkurenceschopnějším.