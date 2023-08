Google upozorní, jestliže se vaše kontaktní informace objeví online

Loni v září Google zavedl možnost odstranit z výsledků vyhledávání osobní kontaktní informace – například adresu domova, telefonní číslo a e-mailovou adresu.





Umožňoval to nový nástroj nazvaný Requests about you, pokud jste však chtěli mít přehled, bylo třeba výsledky vyhledávání o vás stále sledovat. Teď společnost nástroj aktualizovala, aby vám část této práce (a stresu) usnadnila – a taky zavedla další způsob ochrany vašeho soukromí online.

Nový panel nástroje Requests about you bude jednak zobrazovat stávající výsledky vyhledávání obsahující vaše kontaktní údaje, ale také vás automaticky upozorní, pokud se tyto osobní údaje později znovu objeví. Žádosti o jejich odstranění však budete muset i nadále odesílat ručně. A jak poznamenává magazín Bleeping Computer, společnost bude žádosti nadále prověřovat, aby se ujistila, že neodstraní výsledky spojené s informacemi, které jsou „široce užitečné“, jako například ve zpravodajských článcích.

K nástroji Requests about you se lze dostat kliknutím na fotografii svého účtu Google a výběrem možnosti Requests about you, případně navštívením odkazu goo.gle/resultsaboutyou. Aktualizace je však zatím dostupná pouze v angličtině a na území USA, byť další regiony budou dle vyjádření Googlu „brzy následovat“.

Nově je snazší odstranit z vyhledávání taky nedovolené explicitní snímky. Google tvrdí, že zjednodušil proces podávání takových žádostí, ačkoli v rámci oznámení viceprezidentka pro důvěru Danielle Romainová zdůraznila, že se tato politika stále nevztahuje na komerční snímky. (Ačkoli se předpokládá, že další šíření takového materiálu by spadalo pod ochranu autorských práv, pokud jste obsah vytvořili).

Google také začne s explicitními obrázky zacházet jiným způsobem – pokud se objeví ve výsledcích vyhledávání, budou tyto obrázky rozmazány. Společnost uvádí, že tato změna, která bude spuštěna v srpnu, má pomoci chránit rodiny před „náhodným setkáním“ s obrázky nahoty či násilí. Rodičovskou kontrolu lze nyní přímo vyhledat také zadáním hledání „google parental controls“ nebo „google family link“ do vyhledávacího pole.

I přes aktualizace však stále platí, že odstranění výsledků vyhledávání odkazujících na explicitní materiály nebo vaše osobní kontaktní údaje je ve skutečnosti z webu neodstraní. Odstranění informací z vyhledávání však omezuje jejich snadné nalezení.