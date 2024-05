Google vylepší Gmail o AI. Za 20 dolarů!

Google na konferenci I/O ukázal budoucnost služby Gmail: možnost dotazovat se e-mailových vláken, a dokonce jí prostřednictví AI agentů přikazovat, aby na pozadí prováděla úkoly.





Je to důležitý vývoj, který uznává, že důvodem, proč se Gmail stal tak populární, je to, že e-mail je ze své podstaty – se všemi otázkami, odpověďmi a přílohami – složitý. Google chce využít vyhledávání Gemini AI, aby tomu všemu pomohl dát smysl. Ale – a to je velké ale – nic ještě není hotové.

V pracovním prostředí Google Labs bude novinka zavedena na podzim, a i poté budou muset uživatelé zaplatit neuvěřitelných 19,95 dolaru za uživatele/měsíc za tarif Google AI Premium, který tohle všechno umožní.

Gmail Q&A

Aparna Pappuová, viceprezidentka divize Workspace, v ukázce vysvětlila, jak lze integraci Gemini využít k rychlému zorientování se v řetězci e-mailů. Požádala Gemini, aby shrnula výměnu informací s pokrývačem, včetně toho, kolik by navrhovaný projekt nové střechy stál. Gemini tak učinila, ale šla mnohem dál: dokázala shrnout i konkurenční nabídky od jiných dodavatelů a prezentovat je v jednotném formátu.

Gemini pak navrhla několik odpovědí a nechala Pappuovou vybrat, jakou odpověď pošle zpět. Tuto schopnost Google zavede tento měsíc v rámci svého beta programu Labs.Google, zatímco kontextové odpovědi budou přidány (opět v rámci Labs) v červenci.

Ještě zajímavější ukázkou bylo, jak lze Gemini využít k vzájemnému přenosu dat z jedné aplikace do druhé. Předvedla schránku přeplněnou schůzkami, potvrzeními a fakturami, mezi nimiž může být obtížné se zorientovat.

I s tím by mohla Gemini pomoct, a to prostřednictvím postranního panelu s užitečnými návrhy na to, jak schránku uspořádat – například vytvořit složku na Disku a automaticky do ní ukládat nové i budoucí účtenky a rovnou vytvořit organizovanou tabulku s informacemi z těchto účtenek.

Gemini AI ve Workspace

„Víme, že vytvoření takové složité tabulky může být pro většinu lidí skličující,“ řekla Pappuová. „Ale díky této automatizaci za vás Gemini udělá náročnou práci, extrahuje všechny správné informace ze všech souborů a v dané složce a vygeneruje tabulku za vás.“

Je možné, že najdete dodavatele, který už podobným řešením disponuje (např. QuickBooks), přesto šlo o působivou ukázku integrace. Co by navíc taková aplikace třetí strany nemusela umět, by bylo umožnit dotazování, odkud pochází nejvíce příjmů nebo kde se peníze utrácejí. Prezentace Googlu ukázala, že to možné je.

„Tato konkrétní možnost uspořádat přílohy v Disku, vygenerovat z nich list a provést analýzu dat prostřednictvím otázek a odpovědí se rozšíří mezi uživatele Labs později v tomto roce,“ uvádí Google.

Společnosti zabývající se produktivitou už nějakou dobu ukazují, jak můžou AI chatboti „číhat“ uvnitř chatů nebo videohovorů; Zoom to umí a Slack také. Google předvedl vlastní integraci s přizpůsobitelnými chatboty, které můžete pojmenovat a přiřadit jim průběžné úkoly. Tony Vincent, ředitel pro produkty a pokročilou umělou inteligenci v Googlu, ukázal, jak AI nazvaná „Chip“, dokáže prohledat Chat, Disk, Gmail a další služby, aby odpověděla na základní otázku týkající se konkrétního prodejního artiklu a syntetizoval odpověď.

Vincent přiznal, že užitečnosti AI je z větší části dána tím, jak dobře ji vycvičili na „potřeby jeho týmů“, což pravděpodobně znamená, že jí budete muset dávat konkrétní pokyny. V AI je totiž spousta věcí, které vypadají skvěle, pro které však ne nutně musíte najít využití. Propojení Gmailu a Gemini vypadalo prakticky, i když ke skutečné praktické využitelnosti musí ujít ještě kus cesty.