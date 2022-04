Google vylepšuje Meet, Chat a Voice. Co je nového?

Google Workspace přichází s řadou novinek pro Meet, Chat a Voice, které mají zlepšit komunikaci a spolupráci v rámci hybridních pracovních týmů. Reaguje tak na postupný návrat do kanceláří po období pandemie, který však zůstává jen částečný. Sám Google očekává, že většina jeho zaměstnanců bude na pracovišti přítomna zhruba tři dny v týdnu. Zbytek bude pracovat z domova.

Meet vyrovnává podmínky pro hybridní práci

Za účelem vyrovnání podmínek pro hybridní práci Google do schůzek v Meet přidává reakce, které účastníkům umožní vyjádřit se formou emoji. Také budou moct do virtuální porady přinést soubory z Dokumentů, Tabulek a Prezentací a prezentovat je v rámci jednoho okna. Aktualizace režimu Companion pro změnu umožní fyzicky přítomným účastníkům v zasedací místnosti projektovat osobní video z kamery vlastního notebooku, díky čemuž budou moct všichni zřetelně vidět jejich gesta a výraz.

Nová funkce obrazu-v-obraze pak umožní těm, kteří službu Meet spouštějí v prohlížeči, vidět ostatní i při procházení napříč různými okny a záložkami. Majitelé zařízení se specializovanou podporou Google Meet se navíc mohou těšit na automatické potlačení audio hluku. Pro větší setkání pak Google přidává možnost zřídit Q&A sekci či ankety a v průběhu roku se objeví též možnost streamovat setkání na YouTube, jakož i zabezpečení meetingů prostřednictvím koncového šifrování.

Novinky v Chatu a Voice

Zatímco novinky v Meet mají za cíl vylepšit kolaboraci v reálném čase, Google pracuje i na zlepšení asynchronních pracovních procesů. Spaces, které v Chatu loni nahradily Rooms, nově nabídnou tzv. inline threading neboli členění komentářů do vláken a vytváření vedlejších konverzací bez toho, aby dialog přišel o přehlednost.

Pozvat druhého uživatele do Spaces půjde skrz sdílený odkaz a v průběhu roku chce Google přidat i funkci vyhledávání, díky níž bude moct uživatel vyhledat a přidat se do jakéhokoliv Spaceu napříč firmou. Vyhledávání bude vylepšeno také v Chatu. Ve Spaces se zároveň navýší limit pro velikost týmu, a to na osm tisíc, respektive až pětadvacet tisíc členů později v průběhu roku.

Správu virtuálního prostoru vylepší pro změnu nástroje pro moderování obsahu či vytváření pravidel pro každý z nich. Novinka v Google Voice zahrnují SIP Link, který uživatelům umožní připojení na bázi SIP trunku, či možnost automatického nahrávání hovoru, které však bude dostupné jen prémiovým uživatelům.