Hlásit úniky dat firmy nechtějí, raději zatloukají a zatloukají

Podle údajů, které uveřejnila firma Atlas VPN, 42 % vedoucím IT pracovníkům bylo vedením firem doporučeno, aby v případě narušení bezpečnosti dat zachovali důvěrnost – jinými slovy, aby se o ní nikde mimo podnik nezmiňovali.





Téměř třetina IT expertů se tak rozhodla učinit, i když věděli, že by mělo být nahlášené. Co se týče jednotlivých zemí, americké podniky byly v tomto nezodpovědném jednání premianty. Doporučení o zamlčení incidentu dostalo 71 % IT manažerů, a 55 % tak také učinilo.

Naopak nejzodpovědnější byly společnosti v Německu – z dotazovaných tamějších vedoucích pracovníků v oblasti IT bylo 35 % doporučeno zachovat mlčenlivost ohledně narušení bezpečnosti dat, ale pouze 15 % jej skutečně zamlčelo.

V britských podnicích byla mlčenlivost doporučena 44 % IT pracovníkům – a 36 % se tak následně i zařídilo. Ve Francii se utajení incidentu doporučilo pouze čtvrtině IT expertů, v Itálii pak 37 % IT manažerům a ve Španělsku 35 %.

Více než polovina společností se přitom v posledních 12 měsících s únikem dat setkalo, v USA dokonce tři čtvrtiny firem. Ve Velké Británii to bylo 51 % podniků, v Německu a Itálii pak téměř 50 %. Nejméně náchylné ke kompromitaci dat pak byly firmy ve Francii – pouze 42 % z nich se setkalo s krádeží dat.