HPE Alletra, konečně inteligentní úložiště

Filosofie řešení HPE Alletra přesně odpovídá na otázky vznikající, když potřebujete ukládat, spravovat a využívat velké objemy citlivých dat. Logicky proto chcete mít data uložena v bezpečí svého datového centra. Jenže, co když musíte pracovat v jiném městě nebo dokonce zemi? A chcete spravovat datovou infrastrukturu z notebooku, tabletu nebo dokonce mobilu? Právě v tomto ohledu HPE Alletra zafunguje.

Alletra totiž nejsou pouze disková pole, ale jedná se o komplexní řešení, které přináší cloudový model provozu všude tam, kde je potřeba nakládat s daty. Produktová řada Alletra poskytuje uživatelům moderní výkonné diskové pole spolu s cloudovou správou, která zásadně urychlí implementaci a zjednoduší používání. Alletra tak zákazníkům přináší stejnou uživatelskou zkušenost, kterou znají od cloudových poskytovatelů, nicméně jim umožňuje zachování provozu pole také ve vlastním datovém centru.

Celé řešení HPE Alletra je postaveno na třech základních kamenech, vlastních diskových polích, cloudové konzoli pro instalaci a správu diskového pole a konečně pokročilé analytice řízené umělou inteligencí.

Nové železo s ještě vyšším výkonem

Pro uložení dat se nabízí špičková disková pole HPE Alletra 6000 nebo HPE Alletra 9000, mají svojí DNA založenou na předchozích řadách HPE Nimble a HPE Primera. A co by to bylo za novou generaci, kdyby nenabízela příznivější parametry než ta předchozí. Bez zacházení do podrobností stačí shrnout, že disková pole HPE Alletra jsou třikrát výkonnější než jejich předchůdci.

Cloudová konzole pro rychlou vzdálenou správu

Alletra se připojuje ke cloud-based management konzoli Data Services Cloud Console, která výrazně zjednodušuje a zrychluje instalaci i správu diskového pole. Systém umí objevit, připojit i naimplementovat diskové pole. Správce pak může k zařízení přistupovat odkudkoli, aniž by potřeboval třeba VPN. Stačí mu jen připojení k internetu a zvládne správu třeba z domova nebo z dovolené.

Umělá inteligence k detekci problémů

Disková pole Alletra dostala do výbavy integraci do platformy InfoSight. HPE InfoSight je službou, která poskytuje možnost využít pokročilé analytiky nejen uložených dat a vlastního úložiště, ale i všech úrovní infrastruktury. InfoSight je řízena umělou inteligencí, což umožňuje předcházet výpadkům a optimalizovat výkon diskového pole. InfoSight sleduje, kde „to drhne“, dokáže monitorovat činnost diskového pole, odhalit, že nefunguje, jak se očekává a definovat, v čem spočívá problém. Umí tak správce informovat o většině hrozeb dříve, než vlastně stihnou vůbec vzniknout. Z analýz vyplývá, že InfoSight dokáže vyřešit 86 % problémů před tím, než stihnou napáchat jakoukoli škodu.

Celá platforma je přitom u distribuční společnosti Tech Data dostupná také jako služba v rámci obchodního modelu HPE GreenLake, což jen podtrhuje celou flexibilitu a umožňuje řídit IT podle skutečných požadavků firmy. U Tech Data si může uživatel vzorovou konfiguraci nejprve zdarma vyzkoušet ve svém vlastním prostředí a teprve v případě, že vše funguje, jak má, ji přepnout do ostrého provozu. Uživatelé pak mohou podle potřeby navyšovat nebo snižovat kapacitu a platit pouze za to, co skutečně používají, tedy za spotřebovaný výkon a kapacitu.

Tři pilíře HPE Alletra představují ideální řešení především pro dynamické firmy, u nichž se často mění požadavky na IT, zavádí se nové služby nebo aplikace. Cloud Console umožní rychlé nasazení a údaje InfoSight zase dovolují sledovat hladký chod a optimalizují umístění v disku.

Autor, Rafael Noas, pracuje jako technický specialista HPE ve společnosti Tech Data – A TD SYNNEX Company. Pro bližší informace o jednotlivých modelech kontaktujte Martina Bláhu, Business Development Managera divize HPE, Tech Data – A TD SYNNEX Company.