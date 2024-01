HPE Discover 2023: Se zaměřením na umělou inteligenci

Hewlett Packard Enterprise (HPE) na své výroční akci HPE Discover 2023 v Barceloně představila řadu nových a vylepšených produktů pro hybridní cloud – včetně úložišť, vývojových nástrojů a rackového hardwaru vyvinutého společně se společností Nvidia –, jejichž cílem je usnadnit podnikům vývoj a nasazení generativních systémů umělé inteligence.

„Myslíme si, že příští desetiletí bude vyžadovat komplexní myšlení od hardwaru až po softwarové vrstvy, protože organizace se přikloní k nasazení aplikací AI,“ řekl v interview magazínu Computerworld viceprezident společnosti HPE pro řešení AI a superpočítačový cloud Evan Sparks.

HPE GreenLake for File Storage, datová platforma typu all-flash, se přizpůsobuje nově tak, aby lépe podporovala rostoucí a vyvíjející se rozsáhlé pracovní zátěže AI včetně těch, které jsou založeny na generativní AI a velkých jazykových modelech (LLM). Výrobce platformu vylepšil pro trénování a ladění modelů AI. Vylepšení tak zahrnují zvýšený výkon, integraci s novou technologií Nvidia Quantum-2 InfiniBand a výrazné zvýšení propustnosti a kapacity.

Česká stopa v Barceloně

Nestává se často, aby česká firma sponzorovala globální konferenci mezinárodní společnosti. A v Barceloně na HPE Discover 2023 se to stalo. Vlastně pokud mne paměť neklame, a to Discover nebyla zdaleka první podobná konference, kterou jsem navštívil, se to stalo poprvé.

Logo tuzemské společnosti Wedos se sídlem v Hluboké nad Vltavou se zařadilo na seznamu sponzorů na stejnou úroveň jako třeba Veeam, VMware nebo SuSe a o level výše než třeba Red Hat a ostře zelené batůžky Wedosu zdobily leckterá záda návštěvníků třídenní konference.

„Cesta ke sponzorství nebyla jednoduchá. Samozřejmě kromě nemalého finančního obnosu jsme museli také projít interním auditem HPE, jestli jsme dost relevantní a důvěryhodná společnost, abychom se mohli objevit mezi sponzory,“ popsal Computerworldu majoritní majitel Wedosu Josef Grill, jehož firma patří k velkým zákazníkům HPE. Kromě toho, že používá jejich servery ve svých datových centrech, kde je chladí unikátním způsobem v olejové lázni, využívá i cloudových služeb HPE GreenLake.

Wedos v Barceloně především prezentoval svou novou službu Global Protection, která zjednodušeně řečeno chrání zákazníky filtrováním datového provozu před útoky a pokusy o napadení.

„Útočníci nezjistí IP adresu serveru našeho zákazníka. Veškerý provoz totiž jde přes naši ochranu – soustavu serverů umístěných po celém světě – a na cílový web dorazí jen čistý traffic. Podle zkušeností našich zákazníků tak lze ušetřit až 90 % výkonu serveru,“ vysvětluje Josef Grill. Služba je unikátní i v tom, že nevyžaduje žádné stěhování dat, žádnou instalaci, žádné znalosti ani složité nastavování. Vše lze spustit do pěti minut i bez platební karty.