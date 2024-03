HPE GreenLake a HPE Alletra MP: Cloud zkušenost pro vaše data

HPE GreenLake je šlágr doby, díky němuž využívání IT infrastruktury jako služby dostalo lepší barvu a tvar. Není ani tak převratnou novinkou jako spíš dlouho očekávaným výsledkem IT evoluce. Historické prameny dokládají, že základy HPE GreenLake položil už v dávné době přímo v Čechách jistý Konstantin, když předpověděl, že: „Podniková IT infrastruktura se stane utilitou a bude se užívat stejně jako voda nebo elektřina. Pustíte, teče IT a platíte. Zavřete, neteče IT a neplatíte.“





V době datové je cloud běžným standardem. Přinesl nejen pružnost a rychlost nasazení, ale hlavně zkušenost s modelem užívání IT jako služby. Pokud ovšem chcete mít takový cloud fyzicky u sebe, vyžaduje to i inteligentní infrastrukturu. Ta se neobejde bez chytrých produktů, analytických nástrojů, umělé inteligence, automatizace a potřeby usnadnit správu a provoz celého IT všem uživatelům obvyklým cloudovým způsobem. A když lze tenhle komplex jako cloud ovládat, můžete jej jako cloud také platit!

Několik neodbytných otázek

Je tu ovšem spousta neodbytných otázek: kolik to stojí? Jak se to platí? Vyplatí se to? Půjde to vůbec? Je to bezpečné? Lze to změnit? Jak se to upgraduje? Bude to stačit?

Pro koho je tedy HPE GreenLake vůbec vhodný? Hlavní přednosti nasazení modelu HPE GreenLake představují způsob placení, možnosti škálování a zjednodušení správy. Pokud se vám tedy jeden z těchto přínosů jeví užitečný, určitě HPE GreenLake zvažte.

Platby

Platíte jen za to, co skutečně používáte. Měsíčně. To zvyšuje finanční flexibilitu, uvolní kapitál a zlepší kontrolu nákladů na IT. Ekonomika cloudu vás zbaví kapitálových investic i utopených nákladů za to, co ve finále vůbec nepoužíváte.

Škálování

Pokud vás tolik nezajímají nákladové kategorie CAPEX/OPEX, na HPE GreenLake vás osloví právě vysoká flexibilita změn, díky níž výrazně zrychlíte škálování kapacity a výkonu vždy, když bude potřeba. Zdroje máte včas předem připravené. Zbavíte se tak potřeby přesného plánování růstu na roky dopředu, které mnohdy připomíná spíš věštění z křišťálové koule.

Zjednodušení

Služby správy a řízení, které za vás budou infrastrukturu provozovat, zjednoduší vaše IT a uvolní ajťákům ruce pro odbornější práci a rychlé nasazování nových služeb a aplikací. Pomůže s bezpečností a poskytne přehled o řízení nákladů a rizik v hybridním cloudu.

Riziko špatného odhadu kapacity, výkonu nebo celé platformy přímo ohrožuje váš byznys. Převeďte raději taková IT rizika na někoho, kdo se s nimi umí vypořádat lépe a rychleji. HPE GreenLake přitom nemá být cílem, ale důležitou součástí cesty k provozu inteligentní IT infrastruktury.

HPE Alletra MP

HPE Alletra MP je univerzální hardware platforma pro datová úložiště, která přesně zapadá do filozofie HPE Greenlake. Přináší správný moderní a pevný základ, který má všechny atributy datového úložiště budoucnosti: inteligenci, výkon, flexibilitu, odolnost, bezpečnost a jednoduchou správu.

Flexibilitu má Alletra MP obsaženou v samotném názvu a nebojí se žádné datové výzvy. MP znamená „multiprotokol“. Hardware je tedy navržený univerzálně a teprve operační systém úložiště definuje způsob využití. Tedy jestli bude Alletra MP bezpečné blokové diskové pole, výkonný souborový NAS systém, nebo v budoucnu objektová storage.

Bezpečnost a odolnost je bez kompromisů. Alletra MP garantuje 100% dostupnost dat pro vaše kritické aplikace. Unikátní paralelní architektura nové generace přináší pokročilé HA a DR funkce. Využívá nejlepší AI technologie prediktivní analýzy pro optimalizaci výkonu, předvídání poruch a jiných IT hrozeb.

Jednoduchá a inteligentní správa je 100% cloudová a intuitivní. Automatizuje nasazení aplikací díky inteligentnímu provisioningu. A jednotný cloudový portál zjednodušuje a zrychluje práci nejen s vlastním úložištěm, ale se všemi službami po celou dobu životního cyklu.

Šedivá je teorie, věčně zelené jezero IT života. Cloud není místo někde nahoře. Cloud je zkušenost. Vaše zkušenost. Zkuste HPE GreenLake!

Miloslav Bejček, HPE solution architect společnosti TD SYNNEX