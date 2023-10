HPE GreenLake: Cloudová revoluce řečí přirovnání

Kruhy na vodě

Když se podíváte na tradiční cloud, je to trochu jako házet kameny do vody a sledovat, jak se tvoří kruhy. Jsou pěkné, rádi se jimi kocháte, ale nakonec zmizí pryč. Abyste je znovu spatřili, musíte házet další a další kameny. HPE GreenLake je jako kruhy na vodě, které zůstávají kolem a nabízejí vám stále čerstvý a dostupný zážitek. Máte své zdroje stále po ruce bez nutnosti házet opakovaně kameny, a tvořit tak uměle nekonečné kruhy.





Jako doma, jen s více možnostmi

Tradiční cloudové služby jsou někdy jako bydlení v pronajatém bytě. Užíváte omezený prostor, který nemůžete zcela přizpůsobit svým představám, neboť jsou tu limity majitele nemovitosti. Ale HPE GreenLake je jako vlastní dům, v němž si můžete postavit nábytek na míru, původní přestěhovat, vytvořit si vlastní kuchyň, koupelnu, dílnu, nebo dokonce založit zahradu. To vše s maximální flexibilitou a možnostmi.

Bezpečnost především

Běžné cloudové služby mnohdy způsobují starosti ohledně bezpečnosti – je to jako poslat své cennosti na dovolenou a doufat, že se vrátí v pořádku. Dosti riskantní, nemyslíte? Oproti tomu HPE GreenLake je jako bezpečný trezor zabudovaný přímo ve vaší ložnici. Data a zdroje jsou přímo pod vaší kontrolou s bezpečností na prvním místě.

Škálování, další smetana na dortu

Zatímco standardní cloudové služby mohou mít někdy problémy se škálováním, modularitou a flexibilitou, HPE GreenLake je jako dort, na který lze podle gusta přidávat smetanu. Chcete více výkonu? Klidně si dejte další a další vrstvu. Nebojte, dort nepokazíte, bude jen vyšší a postavený na pevných základech.

Řízení nákladů: Snadné jako nákup zmrzliny

Představte si, že vyrazíte na písečnou pláž, slunce svítí a opaluje. To je přesně moment, kdy dostanete chuť na zmrzlinu. Po pláži běhá místní „icecream boy“. Ale ouha! Nevíte, kolik zmrzlina bude celkem stát a jak velká bude porce. Ke zklamání tak není daleko. Naproti tomu HPE GreenLake je jako výlet do gellato „salónu“. Přesně víte, že se o vás postará perfektně školený tým, který garantuje vždy stejnou cenu třeba až na pět let, naprosto kvalitní suroviny a jistotu, že nepřiletí racek a zmrzlinu neukradne.

Inovace jako ochutnávka nových pokrmů

Tradiční cloudové služby mnohdy nabízejí jídelníček, který se opakuje týden co týden. Nehledá inovace, nové chutě, nové technologie přípravy jídla. Ale smažený sýr za 200 se dříve či později přejí. Naopak HPE GreenLake je jako kuchařská kniha plná nových a vzrušujících receptů. Můžete vytvořit a ochutnat něco úplně nového a originálního, co vaše podnikání posune dál.

Dostupnost jako vlastní parkovací místo

Využívání tradičních cloudových služeb někdy připomíná hledání parkovacího místa v přeplněném centru města. Ulice jsou zcela nepřehledné, chaotický systém značení vás nechává na holičkách a vy se ztrácíte v pekle velkoměsta. HPE GreenLake je mnohem vlídnější. Má pro vaše potřeby vždy rezervované parkovací místo přímo před oblíbeným obchodem. Je k dispozici vždy, když jej potřebujete.

Trochu IT slovíček závěrem

Technologie HPE GreenLake představuje převrat v oblasti správy a využívání IT infrastruktury. S její pomocí mohou podniky získat flexibilní a efektivní řešení pro své potřeby. Díky nabídce infrastruktury jako služby a možnosti přizpůsobení řešení na míru mohou podniky optimalizovat své IT prostředí a využívat nejnovější technologie bez nutnosti investovat do jejich nákupu. S platformou HPE GreenLake se podniky mohou soustředit na svůj hlavní podnikatelský cíl a dosáhnout úspěchu v digitální éře.

Autorem článku je Jan Peterka, business development manager, divize HPE ve společnosti TD SYNNEX AS Czech.