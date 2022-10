HPE InfoSight: Když na datové centrum dohlíží umělá inteligence

Představte si, že sedíte za volantem automobilu, ale pár věcí vám tu chybí. Nevíte, kolik máte benzínu, jestli svítíte, nebo ne, nemáte ponětí, jak rychle vlastně jedete, a jen matně tušíte, kam vlastně směřujete. Tuhle situaci by asi nikdo prožít nechtěl. Ale někteří správci IT infrastruktury podobným problémům čelí dnes a denně. Nemají dostatek informací, co se v systému, který dostali na starosti, vlastně děje. Tedy pokud nemají k dispozici HPE InfoSight.