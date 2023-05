HPE SimpliVity: Hyperkonvergence s přidanou hodnotou

Když v HPE vytvořili SimpliVity, přidali k těmto klasickým přednostem ještě něco navíc: mimořádnou odolnost proti výpadkům, unikátní systém ukládání dat a jejich rychlou obnovu po incidentu.





Zálohování a obnova dat představují v každé infrastruktuře IT klíčový proces. Vzhledem k tomu, že podniky generují obrovské množství dat, představuje spolehlivý a účinný způsob ochrany a obnovy dat v případě neočekávané události životní nutnost. HPE SimpliVity přistupuje k zálohování a obnově komplexně. SimpliVity zjednodušuje provoz IT tím, že konverguje výpočetní výkon, úložiště a sítě do jediné, snadno spravovatelné platformy, která obsahuje vestavěné automatické funkce ochrany dat a obnovy po havárii.

V jakých aspektech SimpliVity boduje? Je hyperefektivní díky ohromným úsporám kapacit při ukládání. Je hyperbezpečná díky speciálnímu modelu zálohování a bleskové obnově dat. A navíc je díky virtualizaci hyperjednoduchá na správu a ovládání. Nasazení SimpliVity tak představuje až 70% úsporu nákladů oproti tradiční infrastruktuře, desetinové nároky na ukládací kapacity a výrazně nižší požadavky na IT specialisty pro obsluhu a údržbu sítě.

Zázraky deduplikace

Proces zálohování a obnovy SimpliVity je založený na patentované platformě pro virtualizaci dat, která snižuje množství dat, jež je třeba zálohovat, tím, že odstraňuje redundantní data. Tak se zkracuje doba zálohování a snižují se nároky na úložiště.

Princip deduplikace spočívá v tom, že při prvním zápisu do úložiště SimpliVity data rozdělí na menší bloky a zkontroluje, zda některý z nich již v úložišti neexistuje. Pokud ano, pak se takový blok již znovu nezapisuje a pouze se vytvoří odkaz na již existující uložený blok. Deduplikace dat přitom běží v reálném čase, takže duplicitní data se odstraňují ještě před zápisem. Navíc je deduplikace vztažena globálně na celou federaci, v níž je SimpliVity nasazena, což umožňuje eliminovat duplicity napříč všemi virtuálními stroji a zdroji dat. Ukládá se tedy pouze jedna kopie dat, na niž se odkazuje z různých zdrojů. HPE tomuto principu důvěřuje natolik, že uživatelům SimpliVity garantuje 90% úsporu ukládacích kapacit.



Vestavěná ochrana dat

HPE SimpliVity byla již od počátku vyvíjena s ohledem na ochranu dat a efektivitu při vytváření záloh. Zálohování je velmi rychlé a úsporné právě díky deduplikaci. Deduplikovaná data jsou replikována v reálném čase na různých uzlech v rámci klastru HPE SimpliVity. Data každého virtuálního stroje tak jsou uložena na dvou nódech. To znamená, že při selhání až dvou disků na nódu, nebo dokonce při havárii celého nódu může virtuální stroj pracovat a funkce úložiště běží na jiném uzlu.

Tahle výhoda je umocněna v situacích, kdy je firemní IT infrastruktura rozprostřená přes dvě datová centra ve vzdálených lokalitách. SimpliVity umožňuje vytvářet záložní kopie na vzdálených místech a v případě havárie v primárním umístění lze data obnovit ze vzdálené lokace, kde také může běžet.

Terabajt za minutu

Využití virtualizace pro ochranu dat včetně virtualizovaných záloh a řešení pro replikaci představují v případě HPE SimpliVity i základní předpoklad pro rychlou obnovu v případě havárie.

HPE SimpliVity automaticky vytváří zálohy dat, takže v případě potřeby lze data obnovit přímo ze zálohy. V případě, že jsou data ztracena nebo poškozena, je možné je obnovit ze zálohovaných dat na jiném místě ve federaci. SimpliVity umožňuje uskutečnit obnovu ze kterékoliv zálohy, takže je na správci, aby zvolil ten nejvhodnější čas. A konečně SimpliVity dovoluje migrovat virtuální stroje a data různými lokalitami, což umožňuje v případě havárie rychlou obnovu z jiného serveru.

I v otázkách obnovy dat chce být SimpliVity maximálně jednoduchá. Při nasazení softwaru RapidDR lze celý proces obnovy automatizovat a odstartovat jediným kliknutím. S RapidDR se předem sestaví celý plán obnovy, který se v případě havárie jen spustí. Navíc umožňuje postup obnovy předem otestovat a ověřit, zda vše bude bezchybně fungovat také při skutečném incidentu.

Náročnost obnovy systému je díky tomu v SimpliVity zkrácena skutečně na minimum, z hodin, či dokonce dní na zlomky času. Zákazníci HPE uvádějí, že obnova jednoho terabajtu dat zabere v SimpliVity méně než jednu minutu!

A jako další pojistka se v případě HPE nabízí využití StoreOnce Backup System serverů, které jsou speciálně vyvinuté pro zálohování a rychlou obnovu dat, nebo využití HPE Cloud Bank Storage. Cloudová služba dovoluje uchovávat dlouhodobě data ve vysokokapacitním a levném úložišti zcela mimo infrastrukturu firmy. A samozřejmě z něj v případě potřeby udělat obnovu.

Autorem článku je Rafael Noas, technický specialista HPE ve společnosti TD SYNNEX