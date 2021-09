Webcast HPE

Sledujte 27. 5. naše živé online vysílání se společností HPE HPE GreenLake: Vše jako služba & HPE Discover Virtual Experience Nabídkou softwaru jako služby už dnes nikoho nepřekvapíte. Je to běžná věc. Ale co hardware do vašeho datacentra? Představte si mít ve firmě k dispozici nejnovější, nejšpičkovější