I Microsoft se pouští do virtuálních světů

Navržením metaverza pro online byznys a sociální zážitky Facebook – pardon, Meta – zamířil do hájemství kolaborativních nástrojů a nástrojů práce na dálku, v němž si hoví Microsoft. Ten teď proto přislíbil, že během první poloviny příštího roku nabídne vlastní metaverzum určené pro setkávání v online prostředí, které bude možné nejen prostřednictvím headsetů pro smíšenou realitu, ale i přes telefony. Využít k tomu chce svou platformu Mesh uzpůsobenou aplikaci Teams (v tomto ohledu je tedy použití výrazu metaverzum, pravda, poněkud přehnané).

Pro Microsoft může být vlastní metaverzum svého druhu zadostiučiněním. V roce 2017 se firma pokusila vydat tzv. Windows Mixed Reality, která se později skutečně stala součástí systému Windows 10 a výrobci jako HP, Dell, Lenovo, Asus nebo Acer pro ni navrhli speciální headsety. Za konkurencí sice poněkud zaostávaly, ale v dané době to pro Microsoft až takový problém nebyl, a to ani tehdy, kdy jej zastínil facebookovský Oculus. Microsoft se od té doby zaměřil na rozšířenou realitu a v současnosti své úsilí vkládá do headsetu HoloLens 2, na právě skončené konferenci Ignite, charakterizovaném jako zařízení pro smíšenou realitu.

Jaké je metaverzum Microsoftu?

Průzkumy Microsoftu ukazují, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců chtějí pracovat z domova, ale zároveň chtějí udržovat společenské kontakty. Metaverzum tak v očích firmy představuje nástroj, jak oběma těmto trendům vyhovět. Před pár měsíci Microsoft svou vizi VR nástroje pro produktivitu představil skrz „letní sídlo“, v němž se uživatel teleportoval z pokoje do pokoje a na virtuální zdi mohl připínat dokumenty či video streamy. Pojetí Meshe pro Microsoft Teams je však odlišné, představující jednoduchý přístup k přechodu mezi skutečným světem a tím virtuálním.

Představte si prostě hovor v Teamsech, v němž jsou kamerové záběry některých účastníků nahrazené jejich avatary. Toť vše, alespoň prozatím. Kompromisní řešení pro ty, kteří chtějí být při hovoru vizuálně prezentováni, ale nechtějí být vidět, jak před kamerou sedí v pyžamu.

„V takovou chvíli si raději zapnu svůj avatar. Pořád jsem přítomna a zapojena do debaty a stejně tak to působí i na ostatní účastníky hovoru,“ říká projektová manažerka Mesh for Teams Katie Kellyová. „Avataři budou animovaní, takže jejich výraz se bude měnit a budou gestikulovat.“ V první fázi mají být animace odvozené pouze od toho, co říkáte, později chce Microsoft využít svých AI technologií a založit animace na skutečné mimice. Avatary se tak stanou responsivnější.

Uvážíme-li, jak Microsoft naložil s aplikacemi typu Story Remix nebo Mixed Reality Viewer, máme oprávněné pochyby, že v tomto případě svým slibům dostojí. Přesto, mít možnost popovídat si s kolegy v podobě avatarů elfů, draků či v převlečení za králíčky, zní dva dny po Halloweenu jako vcelku příhodný nápad. Zvlášť ve světě, kdy někteří z nás neměli možnost setkat se s kolegy osobně už skoro dva roky.