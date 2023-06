IBM Storage Fusion: Komplexní datová platforma pro OpenShift

Elegance takového řešení je v možnosti definovat celé datové centrum jako softwarové řešení, a eliminovat tak rozdíly mezi požadavky byznysových uživatelů, správců aplikací a možnostmi administrátorů ICT infrastruktury. Odezvy infrastruktury na požadované změny se tak rapidně zkracují na akceptovatelné časy v řádech minut.





Ačkoliv IT transformace směrem do kontejnerového prostředí postupuje dramaticky kupředu, standardní úlohy IT přetrvávají. Jde například o ochranu datové integrity, zajištění dostupnosti aplikací nebo zabezpečený přístup k datům odkudkoli. Rovněž integrace nového prostředí nelze udělat jako oddělený ostrov a je nutné také integrovat existující IT systémy, které jsou klíčové pro hlavní byznys. Odpovědí, jak řešit IT modernizaci a integraci dosavadního řešení, je například IBM Storage Fusion, platforma datových služeb pro Red Hat OpenShift, nezávislá na místě a způsobu nasazení.

Co přesně IBM Storage Fusion představuje?

Konzistentní, dostupné a snadno přístupné datové služby pro kontejnerizované aplikace v prostředí RedHat OpenShift, které umožňují zajistit následující strategické cíle:

ochrana dat aplikací – konfigurace zásad zálohování aplikací, obnovení aplikací k libovolnému bodu v čase;

zajištění dostupnosti aplikací – konfigurace replikace dat mezi zónami, správa dostupnosti pomocí zásad pro cíle RPO/RTO;

přístup k libovolným datům kdekoli – správa přístupu k datům pomocí zásad, připojení aplikací k libovolnému zdroji dat kdekoli on-premise nebo off-premise;

integrovaná služba klasifikace dat – orchestrace dat pomocí integrovaného modulu zásad správného řízení, kontroly a analýzy dat.

Dva modely nasazení

Pro organizace uvažující směrem k OpenShift jsou připraveny dva modely nasazení. Softwarově definované řešení pro virtualizační platformy a také „bare-metal“, tedy řešení využívající fyzické servery jako výpočetní a případně i storage kapacitu integrované pod jednotné HCI řešení.

IBM Storage Fusion SDS

Jde o kompletní software vrstvu, která se instaluje jako operátor pro OpenShift a poskytuje mu kompletní storage služby. SDS model nasazení je v současné době k dispozici pro IBM Z a VMware virtualizační hypervizory. V brzké době lze rovněž očekávat i možnost nasazení na IBM Power, a tím bude nabídka hardware platforem kompletní. Zákazníci tak budou moci Storage Fusion využívat všude, kde provozují OpenShift. Ať už je to ve vlastních datových centrech, nebo u cloud hyper-scalerů.

IBM Storage Fusion HCI

Další možností je in-box řešení. V tomto případě jde o maximálně vyladěné řešení, které poskytuje vše potřebné pro provoz kontejnerové platformy OpenShift. Hyperkonvergované řešení je sestaveno ze serverů s 32– nebo 64procesorovými jádry a paměťovým rozsahem 256–2 048 GB v jednom serveru. Servery poskytující storage kapacitu jsou navíc vybaveny 2–10 NVMe disky o 7,68 TB. Dále je možné přidat dvojici GPU serverů se třemi NVIDIA A100 a také dvojicí serverů pro propojení storage vrstvy do HA/DR Geo klastrů. Všechny komponenty HCI řešení jsou přitom propojené 100Gb LAN přepínači, které zajištují dostatečnou datovou propustnost.

Klíčovou úlohu ovšem i zde hraje Fusion Storage software instalovaný jako operátor pro OpenShift. Součástí softwaru jsou především Storage Scale ECE (známý jako GPFS), který poskytuje veškeré datové služby celého řešení, jako jsou vytváření perzistentních volumů (PV), jejich klonování například pro DevOps nebo back-up účely. Část Data Protection je zastoupena produktem poskytující aplikačně konzistentní zálohy, bez kterých nelze úspěšně obnovovat data. Data Cataloging služba poskytuje kompletní informaci o datech uložených na interních discích, ale i externích zdrojích.

Veškeré administrativní úkony spojené se správou celého HCI řešení jsou zajišťovány prostřednictvím Fusion UI – uživatelského prostředí, které bylo navrženo pro snadnou správu bez hluboké IT znalosti. Uživatel s patřičným oprávněním je schopný dělat základní údržbu systému, ale i pokročilé funkce spojené s upgradem, nastavením HA/DR scénářů, které jsou rovněž dostupné prostřednictvím jednotného managmentu.

Nezávisle na verzi je řešení IBM Storage Fusion určeno všem, kteří IT transformaci směřují do světa kontejnerů a potřebují ukládat, zálohovat a chránit data aplikací v prostředí RedHat OpenShift.

Autorem článku je Jan Suchý, NCEE Technical SME, IBM Systems, IBM Česká republika