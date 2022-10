Inovace správy šifrovacích klíčů společnosti Thales pomáhají dosáhnout digitální suverenity v cloudu

CipherTrust Cloud Key Manager pomáhá organizacím splnit požadavky na shodu a podpořit kontrolu dat napříč hybridními a multicloudovými prostředími.





Nejnovější integrace Bring Your Own Key (přineste si vlastní klíč) zahrnují podporu šifrování ve službě Google Gmail a silnější kontrolu nad klíči pro cloudovou infrastrukturu Oracle a SAP Data Custodian.

Podle studie cloudové bezpečnosti 2022 Thales Cloud Security Study se využívání více cloudů rozšiřuje, přičemž 72 % oslovených organizací využívá více poskytovatelů cloudových služeb. Navíc 52 % respondentů v rámci studie uvedlo, že si spravují klíče k šifrovaným cloudovým datům v konzole poskytovatele cloudových služeb.

Pomocí funkce BYOK mohou zákazníci centralizovat vlastní správu klíčů napříč všemi cloudy za použití externích služeb správy klíčů zajišťujících plné možnosti šifrování a správu životního cyklu klíčů k udržení kontroly nad citlivými daty ve více veřejných cloudech.

Public Cloud Services = veřejné cloudové služby; On-Premises = interní; Private Clouds = soukromé cloudy Autor: Thales

CipherTrust Cloud Key Manager, špičkové řešení správy životního cyklu šifrovacích klíčů pro více cloudů umožňuje zákazníkům migrovat do cloudu a spravovat jak nativní klíče cloudu, tak svoje vlastní klíče (Bring Your Own Keys – BYOK).

Tato služba společnosti Thales podporuje rostoucí preference mezi podniky vést a spravovat si vlastní klíče mimo cloud, kde mají uložená citlivá data, dosáhnout shody se zákonnými požadavky a plně rozvinout potenciál multicloudového prostředí.

Todd Moore, VP, šifrovací produkty ve společnosti Thales, řekl: „Podniky ve všech oborech se přesouvají na cloud a v rámci tohoto procesu migrují své citlivé informace. I když to přináší významné výhody, IT odborníci také musí bojovat s novými bezpečnostními souvislostmi spojenými s tímto přesunem. Pomáháme zákazníkům řešit kritické problémy kontroly nad daty, rizika a zajištění shody napříč hybridními a multicloudovými prostředími, přičemž reagujeme na rostoucí tendence podniků k centralizaci, vedení a kontrole svých vlastních kvalitních klíčů pro použití v cloudu.“

Tyto poslední integrace pomáhají posílit důvěru zákazníků při migraci do cloudu, jelikož vědí, že jejich data vždy zůstanou soukromá a zabezpečená bez ohledu na umístění či stav dat. CipherTrust Cloud Key Manager teď podporuje:

Amazon Web Services s BYOK pro AWS GovCloud, BYOK pro AWS China Cloud a podporu pro AWS CloudHSM

s BYOK pro AWS GovCloud, BYOK pro AWS China Cloud a podporu pro AWS CloudHSM Google Cloud s šifrovacími klíči spravovanými zákazníkem, externí správou klíčů (HYOK) a všudypřítomným šifrováním dat

s šifrovacími klíči spravovanými zákazníkem, externí správou klíčů (HYOK) a všudypřítomným šifrováním dat Google Workspace se zákaznickým šifrováním pro Disk, Meet, Kalendář a Gmail – což znamená první podporu BYOK šifrování pro Gmail

se zákaznickým šifrováním pro Disk, Meet, Kalendář a Gmail – což znamená první podporu BYOK šifrování pro Gmail Microsoft Azure s BYOK pro Microsoft Azure GovCloud, Microsoft Azure Stack a Microsoft Azure Managed HSM

s BYOK pro Microsoft Azure GovCloud, Microsoft Azure Stack a Microsoft Azure Managed HSM Microsoft Office365 s BYOK přes Azure Key Vault

s BYOK přes Azure Key Vault Oracle Cloud Infrastructure s BYOK

s BYOK Salesforce/Sandbox s BYOK a Cache-Only Key Service (HYOK)

s BYOK a Cache-Only Key Service (HYOK) SAP s BYOK pro Data Custodian

O společnosti Thales Thales (Euronext Paris: HO) je globální leader v oblasti digitálních technologií, který investuje do digitálních a „deep tech“ inovací – konektivity, velkých dat, umělé inteligence a kvantových technologií – s cílem budovat důvěryhodnou budoucnost zásadní pro rozvoj naší společnosti. Skupina Thales poskytuje svým zákazníkům – podnikům, organizacím a státním úřadům – v oblastech obrany, letectví a kosmonautiky, dopravy a digitální identity a zabezpečení dat řešení, služby a produkty, které jim pomáhají vykonávat jejich základní roli, přičemž individuální úvahy jsou hybnou silou stojící za všemi rozhodnutími. Společnost Thales má 81 000 zákazníků v 68 zemích. V roce 2021 skupina vygenerovala obrat 16,2 mld. €.

CipherTrust Cloud Key Manager poskytuje sjednocený ovládací panel, který spojuje různá rozhraní napříč hybridními a multicloudovými prostředími, přičemž je prezentuje v konsolidovaném, centralizovaném náhledu, což poskytuje zákazníkům následující klíčové výhody:

Zajištění nástrojů pro kontrolu datové suverenity v cloudu: Zajištění potřebných nástrojů zákazníkům, aby mohli chránit data kdekoli a v libovolném stavu — v klidu, v pohybu nebo během používání – což přináší provozní efektivitu a zvýšenou bezpečnost rozvoje jejich cloudového prostředí.

Zajištění potřebných nástrojů zákazníkům, aby mohli chránit data kdekoli a v libovolném stavu — v klidu, v pohybu nebo během používání – což přináší provozní efektivitu a zvýšenou bezpečnost rozvoje jejich cloudového prostředí. Umožnění zákaznické volby ve všech cloudech: Umožnění migrace mezi cloudy díky maximalizaci integrací a kontrol nad daty bez ohledu na použitý cloud nebo kombinaci cloudů.

Umožnění migrace mezi cloudy díky maximalizaci integrací a kontrol nad daty bez ohledu na použitý cloud nebo kombinaci cloudů. Správu rizik napříč vyvíjejícím se prostředím shody: Zajištění nezávislosti na dodavateli díky prokázání hodnocení rizik a shody s předpisy, což umožňuje přenosnost mezi cloudy.

Pokračující partnerství společnosti Thales s množstvím cloudových platforem pomáhá zákazníkům s důvěrou propracovat se potenciálními problémy, zmírnit rizika, zajistit shodu a vybudovat provozní odolnost při nasazení napříč hybridními a multicloudovými prostředími.