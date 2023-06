Instagram chystá konkurenci Twitteru

Od loňského podzimu, kdy Elon Musk převzal Twitter, zažila oblíbená mikroblogovací platforma řadu divokých vzestupů a pádů. V důsledku nastalého chaosu se na světlo prodraly alternativy jako například Mastodon či Bluesky. Všichni však brzy budou mít nového konkurenta zaštítěného značkou Meta, mateřskou společností Instagramu a Facebooku.





Produktový ředitel Mety Chris Cox ho nazval „naší odpovědí na Twitter“ a během nedávné celofiremní schůzky, které byl přítomen i server The Verge, představil zcela novou samostatnou aplikaci. Bude vycházet z Instagramu a bude integrována s decentralizovaným protokolem ActivityPub, který pohání Mastodon – což zřejmě umožní uživatelům přejít se svými sledujícími do zcela jiné aplikace, pokud si to budou přát.

Nová aplikace, nazvaná dle The Verge v interní dokumentaci „Projekt 92“ (ale jmenovaná též jako „Threads“) bude čerpat z Instagramu a umožní tak automaticky doplnit informace o uživateli – což by mohlo lidem usnadnit, aby do ní rovnou naskočili. Její kódování začalo v lednu a Meta ji plánuje spustit „co nejdříve“.

Během jejího představení Cox uvedl, že Projekt 92 vznikl na základě rozhovorů s veřejně známými osobnostmi, které chtěly „rozumně řízenou platformu“, a některé z nich se již zavázaly novou aplikaci používat.

Vzhledem k divokým výkyvům, které byly u Twitteru zaznamenány a které od Muskova nástupu v říjnu 2022 zahrnovaly hromadné propouštění, úniky uživatelských dat, zánik aplikací třetích stran, neustále se měnící funkce a další kiksy, nebude muset Meta k dosažení cíle vytvořit stabilní službu, které bude možné důvěřovat z hlediska „bezpečnosti, spolehlivosti a snadného používání“, udělat mnoho, aby požadavku na smysluplné řízení vyhověla.

V současné době prý pobíhají jednání s osobnostmi jako jsou moderátorka Oprah Winfreyová či Dalajláma, aby se do nové platformy zapojily.