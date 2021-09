Instagram pod palbou kritiky kvůli utajovaným průzkumům mezi teenagery

Instagram (vlastněný Facebookem) čelí kritice kvůli tomu, že nechce zveřejnit výsledky interního průzkumu, jaký vliv má platforma na nezletilé uživatele. Zjištění magazínu Wall Street Journal naznačuje, že závěry jsou negativní. Dle teenagerů prý vede užívání Instagramu k častějším pocitům úzkostí a deprese. Neochota Instagramu tato data přiznat je pak dle investigativních novinářů důkazem toho, že prioritou je pro Facebookem vlastněnou společnost zisk.

Wall Street Journal cituje uniklou interní dokumentaci, ze které mimo jiné vyplývá, že Instagram si je vědom toho, že každá třetí teenagerka kvůli němu hůř vnímá vlastní vzhled. Podobné průzkumy firma realizuje dlouhodobě a v reakci na zveřejnění Wall Street Journalu vydala rozsáhlé prohlášení, v němž se brání. Tvrdí, že magazín závěry vytrhl z kontextu a záměrně prezentoval v negativním světle, problematika je prý komplexnější.

„V otázkách šikany, sebepoškozování, sebevražedných sklonů a problémů s příjmem potravy děláme spoustu práce, aby byl Instagram bezpečným a podporu poskytujícím místem pro všechny,“ stojí v prohlášení. „Na základě našeho výzkumu a zpětné vazby odborníků jsme vyvinuli funkce, díky nimž se uživatelé mohou před šikanou chránit, nabídli jsme všem možnost skrýt počty ,lajků‘ a pokračujeme ve snahách propojit lidi s problémy s místními organizacemi, které jim s nimi mohou pomoct.“

Do budoucna Instagram přislíbil, že co do zveřejňování výsledků svých průzkumů, bude transparentnější.

BBC však cituje Andyho Burrowse z charitativní organizace na ochranu dětí NSPCC, dle kterého Instagram jen strká hlavu do písku.

„Než aby zapracovali na bezpečnosti stránky, házejí úřadům a vládám klacky pod nohy a snaží se rozhýbat kampaň, která má dokázat opak,“ tvrdí nekompromisně Burrows. Za pravdu mu dává i Damian Collins, šéf britské parlamentní komise pro dohled nad regulací technologických gigantů.

„Zjištění Wall Street Journalu zas a znovu ukazují, jak společnost staví zisky nade vše. Její vlastní průzkum ukazuje, kolik náctiletých uživatelů Instagramu má za to, že se kvůli němu cítí hůř, ale jim jde jen o to, aby se na něj vraceli.“

Kritika se přitom na Instagram, respektive Facebook valí z obou stran Atlantiku. „Ve stylu velkých tabákových společností Facebook umenšuje negativní vliv svého produktu, snaží se tento průzkum zamést pod koberec a schovat ho dokonce před členy Kongresu, kteří se specificky na něj ptali,“ vyčítá sociální platformě americké sdružení Fairplay zasazující se o „dětství bez reklam“ a lobující na úrovni vlády mimo jiné za pozdržení projektu Instagram Youth, tedy Instagram bez reklam pro děti mladší třinácti let.

BBC cituje též sociálního psychologa Jonathana Haidta, který se o problematice vlivu sociálních sítí na duševní zdraví bavil přímo s šéfem Facebooku Markem Zuckerbergem. „Zajímá se o ni, ale podle něj jsou výzkumy nejednoznačné a negativní vliv neprokazují,“ komentoval společná setkání Haidt. „Teď přitom vidíme, že jejich vlastní výzkumy ukazují, že ten negativní vliv tam je. Těch průzkumů přitom realizují spoustu, takže nejde jen o nějaké nahodilé zjištění. Když člověk spojí závěry z více zdrojů, nyní včetně jejich vlastních, myslím, že jsou poměrně jednoznačné.“ Změna, po které kritici volají, by však musela být dle Haidta radikální. „Platforma podporuje děti v tom, aby na ni nahrávali své fotky, které si pak mají prohlížet ostatní, včetně naprostých cizinců. Pokud na tomhle stojí jejich byznys model, jen těžko jej změní.“