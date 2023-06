Intel končí s procesory Tiger Lake

Společnost Intel přestává vyrábět zřejmě poslední z procesorů Core 11. generace s názvem Tiger Lake. Během nadcházejících měsíců by tak mohly být dostupné za nižší cenu.





Změnu, následně potvrzenou na webových stránkách Intelu, původně zaznamenal server Toms Hardware. Rozhodnutí se týká několika mobilních čipových sad a také procesorů, jako jsou Core i3–1115G4, Core i5–1130G7 a Core i7–1165G7. Jde zřejmě o zbytek modelů, jelikož výrobu několika dalších čipů Core 11. generace Intel ukončil už začátkem roku.

Intel Tiger Lake byl třetím 10nm čipem společnosti, po němž následovaly pokročilejší čipy Core 12. a 13. generace. Vedení společnosti se rovněž zavázalo, že do čtyř let uvede na trh pět nových procesních technologií. Na prahu uvedení tak je řada Meteor Lake, která by se měla objevit koncem tohoto roku. Obsahovat má specializovanou AI logiku, potvrdil šéf Intelu Pat Gelsinger.

Není neobvyklé, že Intel přestává vyrábět své starší procesory, zejména když jeho inženýrské a marketingové týmy hledí do budoucnosti. Znamená to však, že čipy Core 11. generace, stejně jako počítače, které je obsahují, budou v nadcházejících měsících předmětem nejrůznějších prodejních akcí, jak budou obchody vyklízet své zásoby. Poslední objednávky budou moct prodejci učinit 27. října s tím, že nejzazší dodávky budou dodány do 29. prosince.

To by sice mohlo znamenat, že notebooky s jádrem 11. generace by mohly být v prodeji ještě v roce 2024, ale příliš v to nedoufejte. Máte-li je v merku, raději po nich sáhněte ještě letos, protože je pravděpodobné, že budou horkým prodejním artiklem před vánočními svátky, zejména během každoročních akcí Black Friday.

A vyplatí se vůbec koupit Tiger Lake od Intelu? Ano. Z naší recenze mobilního čipu Intel Tiger Lake-H jasně vyplynulo, že se vyrovná tomu nejlepšímu od AMD. Notebooky postavené s čipy Tiger Lake uvnitř obsahují nejnovější rozhraní PCI Express Gen 4, Wi-Fi 6E a Thunderbolt 4 – tedy technologie, které se dnes objevují ve špičkových noteboocích.

Jedinými rozdíly budou o něco pomalejší integrované grafické procesory a paměti a také výkon, který se nebude zcela rovnat nejrychlejším notebookům současnosti. Přesto by se případné slevy na čipy Core 11. generace mohly vyplatit.