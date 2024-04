Intel láká vývojáře, aby pro AI aplikace využívali jeho čipy Core Ultra

Intel oznámil, že rozšiřuje program označovaný jako AI Acceleration, na výrobce softwaru střední třídy a uvádí na trh vývojářský NUC s umělou inteligencí, aby tento proces popohnal. To vše ve snaze získat vývojáře pro značku Core Ultra.





Pro běžné uživatele je tento program stvrzením toho, že Intel nadále s dodavateli softwaru pracuje na integraci NPU do svého procesoru Core Ultra, aby z něj vytěžil skutečnou hodnotu, a nejen ohromoval nejnovějším módním označením. A je zde i nenápadné poselství: pokud se Intelu podaří přesvědčit vývojáře, aby používali jeho sadu nástrojů OpenVINO, která jim pomůže kódovat AI aplikace, pomůže to zajistit, aby čipy Intel Core Ultra byly preferovanými nebo „lepšími“ čipy pro AI.

Nemusí tomu tak sice být, ale snaha o naklonění si vývojářů softwaru se zdá být podobná způsobu, jakým výrobci grafiky spolupracují s vývojáři her, aby je přesvědčili, že mají do svých her přidávat funkce specifické pro GPU, a tím zajistit vyšší výkon.

Co přesně budou dodavatelé softwaru v oblasti umělé inteligence poskytovat, je zatím nejasné. Todd Lewellen, viceprezident a generální manažer PC ekosystému v divizi Client Computing Group (CCG) společnosti Intel, uvedl, že firma je na půli cesty ke svému cíli zapojit 100 největších nezávislých dodavatelů softwaru, s nimiž v říjnu spustila program AI Acceleration, a začala se přesouvat k dodavatelům střední třídy.

„Cílem číslo jedna je… rozšíření na více než sto milionů počítačů s umělou inteligencí do roku 2025 a jsme na dobré cestě k dosažení tohoto čísla,“ dodala Carla Rodriguezová, viceprezidentka Intelu a generální manažerka jejího ekosystému klientského softwaru.

Vývojáři přesunou úlohy dříve specifické pro CPU na NPU, a uživatelé PC by tak mohli získat zpět přibližně 1,5 až 2,5 W energie – což by podle Lewellena stačilo na další hodinu výdrže baterie. Vývojáři, jako je Adobe, umisťují úlohy de-noisingu – odstraňování digitálního šumu – na integrovaný GPU, zatímco aplikace jako je třeba video editor Filmora, běží na CPU, GPU a NPU dohromady, což zvyšuje výkon.

Intel však zatím mnoho neříká. Rodriguezová uvedla, že společnost je více než v polovině svého cíle do roku 2024 umožnit, aby 300 softwarových funkcí bylo poháněno umělou inteligencí – aniž by však řekla, o jaké funkce se jedná.

V některých ohledech je to povědomé: VHS vs. Betamax nebo HD-DVD vs. Blu-ray. Sada AI nástrojů Intelu je OpenVINO, zatímco AMD používá technologii nazvanou ROCm. Přinejmenším z neoficiálních informací vyplývá, že Intel je v lákání vývojářů k využívání OpenVINO mnohem aktivnější než konkurence. Pokud vývojáři dají přednost jednomu před druhým, může to v klání o AI PC pomoci rozhodnout o vítězi.